16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2025 г. в Самарской области отремонтируют более 50 км опорной сети дорог Возле гостиницы "Моя" начали строить надземный пешеходный переход На Московском шоссе в Самаре началось фрезерование проезжей части Налоговики блокируют дорожного подрядчика "Амонд" Ремонт ул. Демократической доверили строителю платной трассы "Обход Тольятти"

Дорожное строительство Транспорт и связь

В 2025 г. в Самарской области отремонтируют более 50 км опорной сети дорог

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 101
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2025 году в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура будет отремонтировано 52,9 км дорог, входящих в региональную опорную сеть.

Дорогами опорной сети являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения, с помощью которых обеспечивается бесперебойное движение транспортных средств и транспортная связанность территорий страны с учетом основных социально-экономических запросов населения.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина до 2030 года в стране должно быть приведено к нормативу не менее 85% опорной сети дорог в регионах. В Самарской области расположено более 1,5 тысяч "опорных" дорог, из них 930 км — это трассы федерального значения и 647 км — региональные дороги.

В перечень объектов ремонта опорной сети в этом году включены 3 участка региональных дорог:

  • 5,5 км автодороги Похвистнево-Клявлино в Похвистневском районе;
  • 9,96 км автодороги Богатое — "Самара — Оренбург" в Богатовском районе;
  • 9 км Московского шоссе в Самаре.

На двух из вышеуказанных объектов работы уже ведутся. В рамках капремонта участка дороги Похвистнево — Клявлино осуществляются работы по уширению проезжей части с целью доведения ширины дороги до нормативных параметров.

Дорога соединяет трассы Самара — Бугуруслан и М-5 "Урал" и пользуется популярностью у транзитного транспорта, следующего в направлении Оренбурга и Татарстана. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге — 7 тысяч автомобилей. С 2019 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" поэтапно отремонтировано 30 из 76 км автодороги.

Также ведутся работы на Московском шоссе в Самаре. Подрядная организация приступила к фрезерованию проезжей части и в ближайшее время начнет работы по устройству асфальта. Интенсивность движения по основной самарской магистрали составляет более 95 тысяч автомобилей в сутки.

Работы по ремонту региональной трассы Богатое — "Самара — Оренбург" стартуют в ближайшее время. Дорога соединяет село Богатое с федеральной автодорогой М-5 "Урал" (подъезд к городу Оренбург). Ежедневно по ней передвигается более 21 тысячи транспортных средств.

Также в этом году запланирован ввод в эксплуатацию автодороги "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района протяженностью 28,7 км в Кошкинском районе. Среднесуточная интенсивность движения по "опорной" трассе составляет — 6,9 тысяч автомобилей.

По итогам реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" к концу 2025 уровень нормативного состояния опорной сети дорог регионального значения в Самарской области должен составить 83,05%.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4