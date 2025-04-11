Возле гостиницы "Моя" начали строить надземный пешеходный переход

На главной магистрали Самары появится еще один надземный пешеходный переход. Его начали строить в районе гостиницы "Моя".

Строительство перехода анонсировали еще в 2019 году. Поводом стали постоянные пробки. Проблема обостряется в летний период, когда жители начинают активно ездить на свои дачи и природу.

Региональный минтранс предлагал расширить дорогу. Но Росавтодор, который отвечает за эту часть магистрали, выдвинул версию, что причиной пробок являются светофоры. Один из них как раз установлен в районе строительства пешеходного перехода.

Судя по видео самарского блогера Евгения Щекина, вдоль дороги уже установили лестницы — по обе стороны. Осталось обустроить саму надземную часть перехода.