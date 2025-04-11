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Дорожное строительство Транспорт и связь

Возле гостиницы "Моя" начали строить надземный пешеходный переход

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На главной магистрали Самары появится еще один надземный пешеходный переход. Его начали строить в районе гостиницы "Моя". 

Фото: "ЕЩЕ Самара" / t.me

Строительство перехода анонсировали еще в 2019 году. Поводом стали постоянные пробки. Проблема обостряется в летний период, когда жители начинают активно ездить на свои дачи и природу. 

Региональный минтранс предлагал расширить дорогу. Но Росавтодор, который отвечает за эту часть магистрали, выдвинул версию, что причиной пробок являются светофоры. Один из них как раз установлен в районе строительства пешеходного перехода. 

Судя по видео самарского блогера Евгения Щекина, вдоль дороги уже установили лестницы — по обе стороны. Осталось обустроить саму надземную часть перехода. 

 

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