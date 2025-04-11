Возле гостиницы "Моя" начали строить надземный пешеходный переход

На главной магистрали Самары появится еще один надземный пешеходный переход. Его начали строить в районе гостиницы "Моя".
Строительство перехода анонсировали еще в 2019 году. Поводом стали постоянные пробки. Проблема обостряется в летний период, когда жители начинают активно ездить на свои дачи и природу.
Региональный минтранс предлагал расширить дорогу. Но Росавтодор, который отвечает за эту часть магистрали, выдвинул версию, что причиной пробок являются светофоры. Один из них как раз установлен в районе строительства пешеходного перехода.
Судя по видео самарского блогера Евгения Щекина, вдоль дороги уже установили лестницы — по обе стороны. Осталось обустроить саму надземную часть перехода.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?