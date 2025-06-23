На капремонт ул. Дачной в Самаре выделили 183 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует улицу Дачную на участке от ул. Чернореченской до ул. Пензенской.
Начальная цена контракта — 183,7 млн рублей. Победителя торгов определят после 10 июля.
Напомним, в конце ноября 2024 г. глава Самары Иван Носков заявил о планах ремонта улицы на указанном участке.
"Уже много лет жители ждут ремонт этой дороги. Согласен, комплексный ремонт дорог необходим, и проектно-сметные документы на капремонт дороги уже готовы. Но к этому вопросу нужно подходить комплексно, сначала заменить коммуникации, а потом уже приступать непосредственно к ремонту. Такой подход позволяет увеличить срок эксплуатации дороги", — отметил тогда Иван Носков.
Проект капремонта, разработанный ОАО "Самарагорпроект", предполагает двухполосную дорогу (полосы по 3,25-3,5 м) с тротуарами и освещением.
Несколько лет в администрации города вынашивали планы провести реконструкцию ул. Дачной, однако позже от этой идеи чиновникам пришлось отказаться из-за большого количества инженерных коммуникаций. Вместо реконструкции было решено капитально отремонтировать улицу.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?