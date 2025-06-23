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Дорожное строительство Транспорт и связь

На капремонт ул. Дачной в Самаре выделили 183 млн рублей

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует улицу Дачную на участке от ул. Чернореченской до ул. Пензенской.

Фото: Ксения Штефан

Начальная цена контракта — 183,7 млн рублей. Победителя торгов определят после 10 июля.

Напомним, в конце ноября 2024 г. глава Самары Иван Носков заявил о планах ремонта улицы на указанном участке.

"Уже много лет жители ждут ремонт этой дороги. Согласен, комплексный ремонт дорог необходим, и проектно-сметные документы на капремонт дороги уже готовы. Но к этому вопросу нужно подходить комплексно, сначала заменить коммуникации, а потом уже приступать непосредственно к ремонту. Такой подход позволяет увеличить срок эксплуатации дороги", — отметил тогда Иван Носков.

Проект капремонта, разработанный ОАО "Самарагорпроект", предполагает двухполосную дорогу (полосы по 3,25-3,5 м) с тротуарами и освещением.

Несколько лет в администрации города вынашивали планы провести реконструкцию ул. Дачной, однако позже от этой идеи чиновникам пришлось отказаться из-за большого количества инженерных коммуникаций. Вместо реконструкции было решено капитально отремонтировать улицу.

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