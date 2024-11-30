В Самаре капитально отремонтируют участок ул. Дачной от Пензенской до Чернореченской, сообщает мэрия города.

"Уже много лет жители ждут ремонт этой дороги. Согласен, комплексный ремонт дорог необходим, и проектно-сметные документы на капремонт дороги уже готовы. Но к этому вопросу нужно подходить комплексно, сначала заменить коммуникации, а потом уже приступать непосредственно к ремонту. Такой подход позволяет увеличить срок эксплуатации дороги", — отметил и.о. главы Самары Иван Носков.

Специалисты компании "РКС-Самара" уже обновляют здесь один из самых крупных городских водоводов: линию диаметром 1000 мм. Для того чтобы не отключать потребителей от водоснабжения был смонтирован обводной участок. Уже завершено обновление одной трубы, а готовность по второй составляет 80%. Проектная и сметная документации на капремонт дороги в настоящее время проходит рассмотрение в ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве". Проект предполагает двухполосную дорогу с тротуарами и освещением.