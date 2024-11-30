В Самаре капитально отремонтируют участок ул. Дачной от Пензенской до Чернореченской, сообщает мэрия города.
"Уже много лет жители ждут ремонт этой дороги. Согласен, комплексный ремонт дорог необходим, и проектно-сметные документы на капремонт дороги уже готовы. Но к этому вопросу нужно подходить комплексно, сначала заменить коммуникации, а потом уже приступать непосредственно к ремонту. Такой подход позволяет увеличить срок эксплуатации дороги", — отметил и.о. главы Самары Иван Носков.
Специалисты компании "РКС-Самара" уже обновляют здесь один из самых крупных городских водоводов: линию диаметром 1000 мм. Для того чтобы не отключать потребителей от водоснабжения был смонтирован обводной участок. Уже завершено обновление одной трубы, а готовность по второй составляет 80%. Проектная и сметная документации на капремонт дороги в настоящее время проходит рассмотрение в ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве". Проект предполагает двухполосную дорогу с тротуарами и освещением.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???