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Соцподдержка Общество

Жительнице Самары социальный контракт помог превратить хобби в прибыльный бизнес

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одной из самых популярных государственных мер социальной поддержки среди жителей Самарской области уже несколько лет остается социальный контракт. С 2025 г. эта мера госпомощи предоставляется в рамках национального проекта "Семья", о запуске которого объявил президент РФ Владимир Путин в своем послании.

С начала года в регионе заключили уже более 2700 социальных контрактов, причем больше половины - на открытие своего дела. Одной из тех, кто уже успел оценить все преимущества государственной помощи, стала жительница Самары, мать двух детей Екатерина Красовская.

Екатерина уже несколько лет занимается изготовлением украшений и предметов интерьера из эпоксидной смолы. Раньше такие приятные подарки она делала только своим друзьям, но все изменилось, когда узнала о возможности оформить социальный контракт. Женщина обратилась в управление социальной защиты, где ей помогли оформить необходимые документы. На полученные средства она арендовала помещение и закупила необходимые материалы. Теперь увлечение стало приносить доход для всей семьи.

"Соцконтракт мне очень помог, дал уверенность, что это не просто мое домашнее хобби, а серьезное прибыльное дело. У меня появилось больше времени и пространства, больше идей для развития", - рассказывает Екатерина Красовская, индивидуальный предприниматель, получатель социального контракта. За месяц в мастерской она выполняет не менее десятка заказов.

Поскольку социальный контракт - это социальная помощь для повышения достатка и часть национального проекта "Семья", то особый приоритет при его заключении имеют многодетные семьи. Но воспользоваться данной мерой поддержки могут и граждане с низкими доходами, и семьи, имеющие детей-инвалидов. В прошлом году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в отчетность по соцконтракту внесли изменения. Теперь проще подтвердить целевое использование средств, а срок рассмотрения заявки сократился до 15 рабочих дней.

По статистике, около 70% получателей успешно реализуют свои проекты уже в течение первого года действия соцконтракта.

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