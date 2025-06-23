Самарские врачи спасли маму и ее малыша

В течение нескольких месяцев специалисты Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина боролись за жизни матери и ребенка. Женщина на сроке 23–24 недели беременности экстренно поступила в больницу с острым кровоизлиянием в мозг.
Врачи Клявлинской районной больницы оперативно поставили диагноз и обратились за консультацией в областную больницу. Консилиум принял решение о немедленной эвакуации женщины в специализированный стационар. Бригада санитарной авиации доставила пациентку в Самару на реанимобиле, на всем протяжении пути контролируя ее состояние. Как отмечает врач санавиации Георгий Серсели, женщину доставили в стабильном состоянии — и это уже было "большим чудом".
В Самаре к лечению подключилась мультидисциплинарная команда: анестезиологи, реаниматологи, нейрохирурги, акушеры-гинекологи и неонатологи. Учитывая, что внутричерепное кровоизлияние продолжалось, консилиумом было принято решение о немедленном экстренном кесаревом сечении, чтобы успеть спасти и женщину, и ребенка.
"Мальчик появился на свет весом всего 490 граммов. Его сразу транспортировали в отделение реанимации новорожденных педиатрического корпуса. Началась кропотливая и длительная работа всех специалистов отделения, круглосуточный контроль. Состояние ребенка осложнилось язвенным поражением кишечника. Оперировали экстренно — прямо в условиях реанимации", — отметил заведующий отделением Степан Аборин.
После двух сложных операций и нескольких месяцев выхаживания малыш набрал вес до 3 килограммов и был выписан в стабильном состоянии. Параллельно шла борьба за жизнь его матери. Женщина оставалась в крайне тяжелом состоянии: нарушения гемостаза, продолжающееся кровоизлияние, высокая угроза летального исхода. В отделении анестезиологии и реанимации № 2 у нее дважды наступала клиническая смерть."У пациентки произошла остановка сердца, — рассказал заведующий отделением Игорь Малахов. — Реанимационные мероприятия проводились дважды. Нам удалось восстановить сердечную и дыхательную деятельность. Это заслуга команды специалистов".
После стабилизации ее перевели в нейрохирургическое отделение, затем — в отделение медицинской реабилитации. В общей сложности лечение продолжалось почти два месяца: 34 дня в реанимации, 13 — в нейрохирургии, затем восстановление под постоянным наблюдением.
Сегодня мама и малыш дома. Семья благодарит всех медработников: "Наш сын весил 490 граммов, а сейчас уже больше 5 килограммов. Он чувствует себя хорошо. Бесконечная благодарность всем, кто принимал участие в нашем выздоровлении. Низкий поклон".
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас