Победителями областной акции "Лето в стиле ГТО" стали Тольятти и Ставропольский район

В Самарской области завершилась юбилейная, пятая по счету областная физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле ГТО". Акция реализуется с 2022 г. при поддержке правительства Самарской области и проводится ежегодно с 1 июня по 31 августа. "Лето в стиле ГТО" является ярким примером реализации федеральной программы "Спорт России" по развитию массовой физической культуры и спорта в Самарской области.
Мероприятия акции прошли во всех 37 муниципалитетах Самарской области. Акция объединила любителей физкультуры, спорта и активного образа жизни.
Результаты, показанные организаторами акции в 2026 г., оказались рекордными за все время проведения. Были организованы и проведены 1646 мероприятий различного формата: от мастер-классов и зарядок с известными спортсменами до массовых фестивалей и соревнований. Участниками мероприятий стали 96 500 жителей и гостей региона.
Традиционно в сентябре подводятся итоги акции и по ряду показателей определяются лучшие муниципальные образования и организаторы, которые продемонстрировали наиболее эффективные практики проведения физкультурно-спортивных мероприятий и высокий уровень вовлеченности населения. Победителями в 2026 г. стали городской округ Тольятти и Ставропольский муниципальный район. В число призеров вошли Кинель, Чапаевск, Нефтегорский и Сергиевский районы.
Среди ярких мероприятий акции — городские спортивно-массовые соревнования "Семейные старты", которые каждое лето проходят в Тольятти. Команды соревнуются в дартс, спортивных эстафетах и других активностях и выполняют нормативы комплекса ГТО. В Нефтегорске проходила квест-игра "Лето в движении" со спортивными станциями, творческими и интеллектуальными заданиями. В Чапаевске состоялся городской фестиваль ГТО среди команд летних школьных лагерей и детских загородных оздоровительных центров, а в Кинеле были реализованы проекты "Летние каникулы с ГТО" и "Отожми велосипед". В Сергиевске совместно с региональной федерацией гонок с препятствиями организован открытый фестиваль "Игры героев".
Важной задачей акции является информационная работа по пропаганде всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО — "Готов к труду и обороне". В Ставропольском районе в течение лета проводилась тематическая викторина "Что мы знаем о ГТО", в которой приняли участие в том числе сотрудники администрации.
Самарская область активно развивает комплекс ГТО: в регионе открыты 88 центров тестирования. С начала 2026 г. в тестированиях приняли участие 64 417 жителей региона, из них 14 836 уже успешно выполнили нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. Акция "Лето в стиле ГТО" позволяет привлекать к комплексу ГТО все большее количество населения.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас