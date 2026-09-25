Победителями областной акции "Лето в стиле ГТО" стали Тольятти и Ставропольский район

В Самарской области завершилась юбилейная, пятая по счету областная физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле ГТО". Акция реализуется с 2022 г. при поддержке правительства Самарской области и проводится ежегодно с 1 июня по 31 августа. "Лето в стиле ГТО" является ярким примером реализации федеральной программы "Спорт России" по развитию массовой физической культуры и спорта в Самарской области.

Мероприятия акции прошли во всех 37 муниципалитетах Самарской области. Акция объединила любителей физкультуры, спорта и активного образа жизни.

Результаты, показанные организаторами акции в 2026 г., оказались рекордными за все время проведения. Были организованы и проведены 1646 мероприятий различного формата: от мастер-классов и зарядок с известными спортсменами до массовых фестивалей и соревнований. Участниками мероприятий стали 96 500 жителей и гостей региона.

Традиционно в сентябре подводятся итоги акции и по ряду показателей определяются лучшие муниципальные образования и организаторы, которые продемонстрировали наиболее эффективные практики проведения физкультурно-спортивных мероприятий и высокий уровень вовлеченности населения. Победителями в 2026 г. стали городской округ Тольятти и Ставропольский муниципальный район. В число призеров вошли Кинель, Чапаевск, Нефтегорский и Сергиевский районы.

Среди ярких мероприятий акции — городские спортивно-массовые соревнования "Семейные старты", которые каждое лето проходят в Тольятти. Команды соревнуются в дартс, спортивных эстафетах и других активностях и выполняют нормативы комплекса ГТО. В Нефтегорске проходила квест-игра "Лето в движении" со спортивными станциями, творческими и интеллектуальными заданиями. В Чапаевске состоялся городской фестиваль ГТО среди команд летних школьных лагерей и детских загородных оздоровительных центров, а в Кинеле были реализованы проекты "Летние каникулы с ГТО" и "Отожми велосипед". В Сергиевске совместно с региональной федерацией гонок с препятствиями организован открытый фестиваль "Игры героев".

Важной задачей акции является информационная работа по пропаганде всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО — "Готов к труду и обороне". В Ставропольском районе в течение лета проводилась тематическая викторина "Что мы знаем о ГТО", в которой приняли участие в том числе сотрудники администрации.

Самарская область активно развивает комплекс ГТО: в регионе открыты 88 центров тестирования. С начала 2026 г. в тестированиях приняли участие 64 417 жителей региона, из них 14 836 уже успешно выполнили нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. Акция "Лето в стиле ГТО" позволяет привлекать к комплексу ГТО все большее количество населения.