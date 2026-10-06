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Здравоохранение Общество

В Самарской области совершенствуется оказание медпомощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для повышения доступности медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Самарской области в этом году дополнительно открыты восемь специализированных кабинетов. Всего в регионе функционируют 16 кабинетов по амбулаторному лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения

Хроническая сердечная недостаточность - серьезное осложнение многих кардиологических заболеваний, при котором сердце не справляется с нагрузкой, снижается сердечный выброс, и органы не получают необходимый объем крови и кислорода. Клинически это проявляется одышкой, отеками и снижением переносимости физических нагрузок.

Первые восемь кабинетов открылись на базе поликлиник Самары, Тольятти, Чапаевска и Сызрани. С сентября этого года добавлены еще восемь кабинетов, преимущественно в поликлиниках Самары, а также в Волжской районной клинической больнице и Новокуйбышевской центральной городской больнице.

"Основные задачи специализированных кабинетов в амбулаторном звене - оказание высокопрофессиональной помощи в диагностике заболевания, назначении и контроле медикаментозной терапии, а также обучении самоконтролю за течением заболевания. Мы стремимся повысить качество диспансеризации, сконцентрировать таких пациентов и обучить их самоконтролю. Простые факторы риска (например, избыток соли) можно скорректировать и тем самым улучшить прогноз", - отметила Мария Скуратова.

Пациенты попадают в кабинеты ХСН по направлению после диспансеризации и возможной перенесенной госпитализации по поводу острого сердечно-сосудистого заболевания. На текущий момент под наблюдением в кабинетах находится более 15000 пациентов.

Важным направлением работы служит Школа здоровья для пациентов с ХСН. Занятия проходят каждый вторник в формате телемоста с участием главных внештатных специалистов минздрава Самарской области. Пациенты могут дополнительно прослушать информационные лекции о своем заболевании, научиться приемам самоконтроля и влиянию на течение болезни.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

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