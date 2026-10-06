В Самарской области совершенствуется оказание медпомощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью

Для повышения доступности медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Самарской области в этом году дополнительно открыты восемь специализированных кабинетов. Всего в регионе функционируют 16 кабинетов по амбулаторному лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
Хроническая сердечная недостаточность - серьезное осложнение многих кардиологических заболеваний, при котором сердце не справляется с нагрузкой, снижается сердечный выброс, и органы не получают необходимый объем крови и кислорода. Клинически это проявляется одышкой, отеками и снижением переносимости физических нагрузок.
Первые восемь кабинетов открылись на базе поликлиник Самары, Тольятти, Чапаевска и Сызрани. С сентября этого года добавлены еще восемь кабинетов, преимущественно в поликлиниках Самары, а также в Волжской районной клинической больнице и Новокуйбышевской центральной городской больнице.
"Основные задачи специализированных кабинетов в амбулаторном звене - оказание высокопрофессиональной помощи в диагностике заболевания, назначении и контроле медикаментозной терапии, а также обучении самоконтролю за течением заболевания. Мы стремимся повысить качество диспансеризации, сконцентрировать таких пациентов и обучить их самоконтролю. Простые факторы риска (например, избыток соли) можно скорректировать и тем самым улучшить прогноз", - отметила Мария Скуратова.
Пациенты попадают в кабинеты ХСН по направлению после диспансеризации и возможной перенесенной госпитализации по поводу острого сердечно-сосудистого заболевания. На текущий момент под наблюдением в кабинетах находится более 15000 пациентов.
Важным направлением работы служит Школа здоровья для пациентов с ХСН. Занятия проходят каждый вторник в формате телемоста с участием главных внештатных специалистов минздрава Самарской области. Пациенты могут дополнительно прослушать информационные лекции о своем заболевании, научиться приемам самоконтроля и влиянию на течение болезни.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас