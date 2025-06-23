Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, сообщает championat.com. На старте турнира она проиграла хорватской теннисистке Донне Векич. Встреча завершилась со счетом 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В ее рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету Векич четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является именно Диана Шнайдер. Отметим, в прошлогоднем финале она обыграл хорватку Донну Векич, с которой в рамках текущего розыгрыша встретилась уже в первом круге.