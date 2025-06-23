В "Одноклассниках" эксклюзивно запустилась программа "Самарское долголетие"

В группе программы в соцсети "Одноклассники" пользователей старшего поколения ждут интересный и познавательный контент о здоровье и активном времяпрепровождении, а также анонсы мероприятий.

"Самарское долголетие" - программа Самарской области, реализуемая по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в рамках национального проекта "Семья" и его региональной составляющей "Старшее поколение" на базе Комплексного центра социального обслуживания Самарского округа. Ее мероприятия направлены на повышение качества жизни и увеличение периода активного долголетия людей старшего возраста. Важные социальные цели программы - профилактика одиночества пожилых людей и созданий условий для их участия в жизни общества.

Теперь полезная информация и анонсы мероприятий "Самарского долголетия" будут доступны пользователям "ОК" в группе программы.

"Программа "Самарское долголетие" направлена на увеличение периода активной жизни "серебряного" поколения. Благодаря организованному досугу пожилые люди остаются физически активными, поддерживают здоровье, раскрывают свои таланты, продолжают учиться и не теряют радость жизни. В комплексных центрах социального обслуживания Самарской области особенно востребованы занятия, которые помогают быть здоровыми, энергичными и социально вовлеченными! А возможность получать актуальную информацию из специальных пабликов позволит им всегда быть в курсе мероприятий и событий региона", - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

"Одноклассники" - один из наиболее популярных ресурсов среди людей старше 55 лет. Соцсеть стремится аккумулировать максимум возможностей для этой аудитории, в том числе поддерживая региональные программы активного долголетия.