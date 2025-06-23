В "Одноклассниках" эксклюзивно запустилась программа "Самарское долголетие"

В группе программы в соцсети "Одноклассники" пользователей старшего поколения ждут интересный и познавательный контент о здоровье и активном времяпрепровождении, а также анонсы мероприятий.
"Самарское долголетие" - программа Самарской области, реализуемая по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в рамках национального проекта "Семья" и его региональной составляющей "Старшее поколение" на базе Комплексного центра социального обслуживания Самарского округа. Ее мероприятия направлены на повышение качества жизни и увеличение периода активного долголетия людей старшего возраста. Важные социальные цели программы - профилактика одиночества пожилых людей и созданий условий для их участия в жизни общества.
Теперь полезная информация и анонсы мероприятий "Самарского долголетия" будут доступны пользователям "ОК" в группе программы.
"Программа "Самарское долголетие" направлена на увеличение периода активной жизни "серебряного" поколения. Благодаря организованному досугу пожилые люди остаются физически активными, поддерживают здоровье, раскрывают свои таланты, продолжают учиться и не теряют радость жизни. В комплексных центрах социального обслуживания Самарской области особенно востребованы занятия, которые помогают быть здоровыми, энергичными и социально вовлеченными! А возможность получать актуальную информацию из специальных пабликов позволит им всегда быть в курсе мероприятий и событий региона", - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.
"Одноклассники" - один из наиболее популярных ресурсов среди людей старше 55 лет. Соцсеть стремится аккумулировать максимум возможностей для этой аудитории, в том числе поддерживая региональные программы активного долголетия.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...