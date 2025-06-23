На ПМЭФ торжественно открылся Агрокластер

На полях Петербургского международного экономического форума состоялось торжественное открытие тематического пространства Агрокластер, посвященного достижениям и перспективам агропромышленного комплекса России. Площадка организована Фондом "Росконгресс" совместно с Россельхозбанком, министерством сельского хозяйства РФ и ведущими агрохолдингами страны. Запуск приурочен к 25-летию Россельхозбанка, который на протяжении всего этого времени играет ключевую роль в трансформации АПК.
Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подчеркнул значимость площадки: "Сегодня продовольственная отрасль как никогда важна. Агрокластер на ПМЭФ покажет новый уровень развития отечественного агросектора, технологические возможности АПК, а также прорывные решения в сельском хозяйстве. Все представленные здесь производители впервые оказались на ПМЭФ по инициативе председателя правления АО "Россельхозбанк" Бориса Павловича Листова. Благодарю Бориса Павловича за личное участие в формировании программы Агрокластера. Надеюсь, что все участники Агрокластера станут постоянными гостями нашего Форума".
Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов назвал "экономическим чудом" путь, пройденный агропромышленной отраслью за последние 25 лет, и выделил шесть ключевых достижений, ставшие результатом совместной работы государства, банковского сектора и бизнеса:
"Именно четверть века назад президент России начал масштабные реформы в сельском хозяйстве. И именно тогда, по его распоряжению, для возрождения отрасли был создан профильный банк. Благодаря поддержке президента, государственным и частным инвестициям, произошло настоящее "экономическое чудо". Производство по ключевым категориям с 2000 года увеличилось кратно. Мы стали мировыми лидерами по экспорту пшеницы, а доля импорта по ряду направлений сократилась в 40 раз - до 1%. Все это мы сегодня демонстрируем на Агрокластере - рука об руку с лучшими компаниями страны. Ведь один в поле - не воин", - отметил Листов.
В открытии участвовали ключевые представители агробизнеса. Компании "Агропромкомплектация", "Агроэко" и "Дамате" продемонстрировали успехи российского животноводства, ГК "РОСТ" - достижения в тепличном производстве овощей, "ЭкоНива" - в молочной отрасли, компания "Вичи-Русь" с брендом VICI - в переработке рыбной продукции, "Абрау-Дюрсо" - в винодельческой индустрии.
Шесть основных достижений российского АПК по версии Россельхозбанка:
- Тепличные комплексы
За счет развития суперсовременных тепличных комплексов кратно сократили импорт, уровень самообеспеченности по огурцам больше 98%, по томатам больше 85%, вся овощная и бахчевая корзина в последние годы стабильно превышает 105 кг на душу населения (это больше на 35%, чем в 2000 году), показатель имеет тенденцию к росту. Россельхозбанк профинансировал 60% проектов в отрасли защищенного грунта на сумму более 200 млрд рублей.
- Виноделие
Виноделие - визитная карточка агросектора. В 2024 году отечественные виноделы поставили очередной рекорд, выпустив более 50 млн декалитров вин различных категорий. Это более 600 млн бутылок.
- Молоко
Сегодня Россия - №2 в Европе по производству молока. Молока производится порядка 34 млн тонн в год. Россияне в последние годы выходят на рекордные показатели потребления за всю постсоветскую историю.
- Свинина
Среднедушевое потребление свинины за 25 лет выросло почти в 2,5 раза и потребляют россияне именно отечественную продукцию. Импорт свинины не превышает 1%. Россия занимает второе место в Европе по производству свинины, и активно ее экспортирует.
- Переработка рыбной продукции
Россия входит в ТОП-3 стран мира по объему морского вылова дикой рыбы (4,9-5,3 млн тонн) и является мировым лидером по вылову краба (88,8 тыс. тонн). Важно, что производители занимаются и переработкой для увеличения добавленной стоимости.
- Индейка
В начале нулевых отрасль была создана с чистого листа. Сейчас Россия занимает второе место в мире и первое в Европе по производству индейки - 438 тыс. тонн.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами