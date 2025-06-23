На ПМЭФ торжественно открылся Агрокластер

На полях Петербургского международного экономического форума состоялось торжественное открытие тематического пространства Агрокластер, посвященного достижениям и перспективам агропромышленного комплекса России. Площадка организована Фондом "Росконгресс" совместно с Россельхозбанком, министерством сельского хозяйства РФ и ведущими агрохолдингами страны. Запуск приурочен к 25-летию Россельхозбанка, который на протяжении всего этого времени играет ключевую роль в трансформации АПК.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подчеркнул значимость площадки: "Сегодня продовольственная отрасль как никогда важна. Агрокластер на ПМЭФ покажет новый уровень развития отечественного агросектора, технологические возможности АПК, а также прорывные решения в сельском хозяйстве. Все представленные здесь производители впервые оказались на ПМЭФ по инициативе председателя правления АО "Россельхозбанк" Бориса Павловича Листова. Благодарю Бориса Павловича за личное участие в формировании программы Агрокластера. Надеюсь, что все участники Агрокластера станут постоянными гостями нашего Форума".

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов назвал "экономическим чудом" путь, пройденный агропромышленной отраслью за последние 25 лет, и выделил шесть ключевых достижений, ставшие результатом совместной работы государства, банковского сектора и бизнеса:

"Именно четверть века назад президент России начал масштабные реформы в сельском хозяйстве. И именно тогда, по его распоряжению, для возрождения отрасли был создан профильный банк. Благодаря поддержке президента, государственным и частным инвестициям, произошло настоящее "экономическое чудо". Производство по ключевым категориям с 2000 года увеличилось кратно. Мы стали мировыми лидерами по экспорту пшеницы, а доля импорта по ряду направлений сократилась в 40 раз - до 1%. Все это мы сегодня демонстрируем на Агрокластере - рука об руку с лучшими компаниями страны. Ведь один в поле - не воин", - отметил Листов.

В открытии участвовали ключевые представители агробизнеса. Компании "Агропромкомплектация", "Агроэко" и "Дамате" продемонстрировали успехи российского животноводства, ГК "РОСТ" - достижения в тепличном производстве овощей, "ЭкоНива" - в молочной отрасли, компания "Вичи-Русь" с брендом VICI - в переработке рыбной продукции, "Абрау-Дюрсо" - в винодельческой индустрии.

Шесть основных достижений российского АПК по версии Россельхозбанка:

Тепличные комплексы

За счет развития суперсовременных тепличных комплексов кратно сократили импорт, уровень самообеспеченности по огурцам больше 98%, по томатам больше 85%, вся овощная и бахчевая корзина в последние годы стабильно превышает 105 кг на душу населения (это больше на 35%, чем в 2000 году), показатель имеет тенденцию к росту. Россельхозбанк профинансировал 60% проектов в отрасли защищенного грунта на сумму более 200 млрд рублей.

Виноделие

Виноделие - визитная карточка агросектора. В 2024 году отечественные виноделы поставили очередной рекорд, выпустив более 50 млн декалитров вин различных категорий. Это более 600 млн бутылок.

Молоко

Сегодня Россия - №2 в Европе по производству молока. Молока производится порядка 34 млн тонн в год. Россияне в последние годы выходят на рекордные показатели потребления за всю постсоветскую историю.

Свинина

Среднедушевое потребление свинины за 25 лет выросло почти в 2,5 раза и потребляют россияне именно отечественную продукцию. Импорт свинины не превышает 1%. Россия занимает второе место в Европе по производству свинины, и активно ее экспортирует.

Переработка рыбной продукции

Россия входит в ТОП-3 стран мира по объему морского вылова дикой рыбы (4,9-5,3 млн тонн) и является мировым лидером по вылову краба (88,8 тыс. тонн). Важно, что производители занимаются и переработкой для увеличения добавленной стоимости.

Индейка

В начале нулевых отрасль была создана с чистого листа. Сейчас Россия занимает второе место в мире и первое в Европе по производству индейки - 438 тыс. тонн.