В молодежном центре "Лесная сказка" Кинельского района завершилась первая смена военно-исторического лагеря "Страна Героев". Проект реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке правительства Самарской области.
В течение 14 дней 250 человек освоили выбранные образовательные программы, углубили свои знания по истории России, прошли блок по метанию ножей и научились играть в лазертаг. Также в рамках смены прошла отдельная программа для участников Игры "Зарница 2.0", которые представят регион на окружном этапе.
Обучающие программы "Страны Героев" включали четыре направления: "Защитники" (тактическая и огневая подготовка), "Медиа Победы" (создание патриотического контента), "Волонтеры Победы" (организация мероприятий) и "Хранители истории" (поисковая работа и музейное дело).
"Мы стремились создать атмосферу, в которой каждый мог бы ощутить себя частью большой истории, осознать значимость своего вклада в будущее страны", - подчеркнул программный директор лагеря, руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области Илья Судин.
Инструкторы направления "Защитники" организовали демонстрацию полной экипировки современного бойца с возможностью примерить снаряжение и отработать тактические элементы в парах. Волонтеры Победы разработали адаптированные программы для разных возрастных групп: познавательный квест с шестью тематическими станциями для младших отрядов и командную интеллектуальную игру "РИСК" для старших.
Большой интерес вызвала площадка направления "Хранители истории", где участникам представили подлинные артефакты военных лет, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций, а также детально рассказали историю каждой находки. Практическая часть включала знакомство с массогабаритными макетами стрелкового вооружения периода Великой Отечественной войны.
Дополнительно работали специализированные площадки поискового отряда "Сокол", где проводились мастер-классы по профессиональному поиску с использованием металлодетекторов и щупов, а также отрабатывались методики эксгумационных работ.
Завершающим этапом смены стали тематические дни, в рамках которых каждое направление подготовило специальную программу для всех участников лагеря. В рамках направления "Медиа Победы" участники представили созданные за смену видеоклипы на патриотическую тематику, которые вскоре будут размещены в сообществе Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области в социальной сети "ВКонтакте".
Особое внимание в лагере уделялось подготовке команд - победителей регионального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" - ВПК "Гвардия" и "Авангард". Ежедневные тренировки включали комплексные испытания - от топографии и организации полевого лагеря до тактической медицины и огневой подготовки. Финальная игра прошла 19 июня, где участники продемонстрировали освоенные навыки радиационной, химической и биологической защиты, обезвреживания мин и управления беспилотными летательными аппаратами.
Вторая смена "Страны Героев" пройдет с 16 по 29 августа. Регистрация участников на второй поток открыта до 31 июля.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...