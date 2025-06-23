В молодежном центре "Лесная сказка" Кинельского района завершилась первая смена военно-исторического лагеря "Страна Героев". Проект реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке правительства Самарской области.

В течение 14 дней 250 человек освоили выбранные образовательные программы, углубили свои знания по истории России, прошли блок по метанию ножей и научились играть в лазертаг. Также в рамках смены прошла отдельная программа для участников Игры "Зарница 2.0", которые представят регион на окружном этапе.

Обучающие программы "Страны Героев" включали четыре направления: "Защитники" (тактическая и огневая подготовка), "Медиа Победы" (создание патриотического контента), "Волонтеры Победы" (организация мероприятий) и "Хранители истории" (поисковая работа и музейное дело).

"Мы стремились создать атмосферу, в которой каждый мог бы ощутить себя частью большой истории, осознать значимость своего вклада в будущее страны", - подчеркнул программный директор лагеря, руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области Илья Судин.

Инструкторы направления "Защитники" организовали демонстрацию полной экипировки современного бойца с возможностью примерить снаряжение и отработать тактические элементы в парах. Волонтеры Победы разработали адаптированные программы для разных возрастных групп: познавательный квест с шестью тематическими станциями для младших отрядов и командную интеллектуальную игру "РИСК" для старших.

Большой интерес вызвала площадка направления "Хранители истории", где участникам представили подлинные артефакты военных лет, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций, а также детально рассказали историю каждой находки. Практическая часть включала знакомство с массогабаритными макетами стрелкового вооружения периода Великой Отечественной войны.

Дополнительно работали специализированные площадки поискового отряда "Сокол", где проводились мастер-классы по профессиональному поиску с использованием металлодетекторов и щупов, а также отрабатывались методики эксгумационных работ.

Завершающим этапом смены стали тематические дни, в рамках которых каждое направление подготовило специальную программу для всех участников лагеря. В рамках направления "Медиа Победы" участники представили созданные за смену видеоклипы на патриотическую тематику, которые вскоре будут размещены в сообществе Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области в социальной сети "ВКонтакте".

Особое внимание в лагере уделялось подготовке команд - победителей регионального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" - ВПК "Гвардия" и "Авангард". Ежедневные тренировки включали комплексные испытания - от топографии и организации полевого лагеря до тактической медицины и огневой подготовки. Финальная игра прошла 19 июня, где участники продемонстрировали освоенные навыки радиационной, химической и биологической защиты, обезвреживания мин и управления беспилотными летательными аппаратами.

Вторая смена "Страны Героев" пройдет с 16 по 29 августа. Регистрация участников на второй поток открыта до 31 июля.