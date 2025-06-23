С 2026 г. в России появится новая мера господдержки агротуризма

Международный туристический форум "Путешествуй!", который состоялся в Москве на ВДНХ, стал важнейшим событием в сфере туризма и гостеприимства. Формат форума объединил деловое общение государства и бизнеса на высшем уровне с первым в России туристическим фестивалем для путешественников.

На форуме Самарская область представила три своих проекта: НПО "Аквабиос" в Кинель-Черкасском районе, КФХ Надежды Черновой в Красноармейском районе и КФХ "Ихтис" в с. Винновка Ставропольского района. Гостям форума также был предложен специальный самарский каталог.

"В этом году подготовлен каталог сельских маршрутов с подробными описаниями, а также налажены контакты с туроператорами для включения этих маршрутов в их предложения", — рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что наш регион может принимать значительно больше туристов, создавая при этом возможности для культурного досуга местных жителей. Поставлена задача — увеличить туристический поток к 2036 г., к 450-летию Самары.

С 2026 г. будет внедрена новая форма государственной поддержки аграрного туризма — субсидии на создание туристической инфраструктуры в сельской местности. "Минсельхоз с 2022 года уделяет особое внимание развитию агротуризма. За эти годы мы выделили более 2 миллиардов рублей и поддержали свыше 300 проектов. Важно, что наши меры поддержки синхронизированы с Минэкономразвития России и регионами. Мы дополняем друг друга, чтобы в итоге создавать хорошие объекты, которые будут интересны потребителю и эффективны для тех, кто предоставляет эти услуги. Кроме того, подключаем наши меры поддержки, связанные с госпрограммой "Комплексное развитие сельских территорий". Это позволяет субсидировать инфраструктуру для конкретного населенного пункта, которая может быть использована в туристических целях", — сообщила в ходе форума Оксана Лут, министр сельского хозяйства РФ.

Агротуризм в Самарской области продолжит развиваться, открывая новые возможности как для туристов, так и для местных жителей.

Претендовать на получение новой формы господдержки может хозяйство, которое занимается развитием сельского туризма, раз в три года. Максимальная сумма возмещения составит 5 млн руб., что составит половину затрат из собственных средств хозяйства на благоустройство территорий, развитие инженерной инфраструктуры и закупку оборудования.