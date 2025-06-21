Участники городского совещания по подготовке к зиме осмотрели объект модернизации теплосети "Т Плюс" в Самаре

В Самаре прошло выездное совещание по подготовке города к зиме. В нем приняли участие депутат Думы г. о. Самара Сергей Рязанов, технический директор "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин, представители подрядных организаций.
Выполнение плановых перекладок тепловых сетей "Т Плюс" на особом контроле городских чиновников и депутатов. В 2025 году компания модернизирует коммуникации на 21 участке в областной столице. В ходе совещания его участники посетили объект на ул. Некрасовской, где планируется заменить свыше 300 метров подземных трубопроводов. Данная теплотрасса крайне важна для надёжного теплоснабжения жителей центральной части города: участок на ул. Некрасовской является резервным на случай повреждения основной магистрали ГРЭС. При необходимости он сможет обеспечить теплом 1642 объекта, среди которых жилые дома, школы, детские сады, поликлиники.
"В районе пересечения улиц Некрасовская и Самарская мы завершаем первый этап замены теплосетей. Здесь уже смонтирована новая труба, уложены железобетонные лотки, в ближайшие дни будет выполнена гидроизоляция. После этого участок передадим под восстановление благоустройства специализированной организации, а сами продолжим работы в сторону улицы Садовой", — рассказал технический директор "ПТС" Александр Климашин.
Участники совещания отметили, что при проведении модернизации теплосети учитываются интересы горожан: на весь период работ для клиентов энергокомпании обеспечено горячее водоснабжение по временным трубопроводам. В целом замена теплосетей по ул. Некрасовской завершится в августе 2025 года.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!