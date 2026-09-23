В Самарской области завершено благоустройство 180 объектов

В населенных пунктах Самарской области вышли на финишную прямую работы по благоустройству общественных пространств согласно нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Изначально в 2026 г. планировалось благоустроить 122 общественных и 90 дворовых территорий. Но экономия по результатам конкурсных процедур позволила региону внести в план 2026 г. еще 21 объект. В итоге в этом году будут благоустроены 131 общественное пространство и 102 двора. На сегодня уже обновлено 180 территорий.

Уже завершены работы на общественных пространствах в Жигулевске и Похвистневе, а также в населенных пунктах Алексеевка, Богатое, Глушицкий, Большая Черниговка, Елховка, Исаклы, Камышла, Новое Усманово, Красноармейское, Ленинский, Красный Яр, Мирный, Пестравка, Приволжье, Обшаровка, Суходол, Варламово, Хворостянка, Челны-Вершины, Шигоны, Екатериновка, Новоборский, Черновский, Новый Сарбай, Сырейка, Черновка, Алькино, Ахрат, Савруха, Ильмень, Верхнее Санчелеево, Васильевка, Рамено, Новая Рачейка, Пионерский, Богдановка, Подстепки, на железнодорожных станциях Звезда, Клявлино и Шентала.

В Кинеле, Новокуйбышевске, Сызрани, Чапаевске, Безенчуке, Борском, Георгиевке, Кинель-Черкассах, Кошках, Сергиевске и Хрящевке ремонтные работы близки к завершению.

Среди наиболее значимых общественных пространств, которые уже сданы и на которых в ближайшее время будут завершены все ремонтные работы, следует отметить сквер семейного отдыха на бульваре Туполева, где главным украшением стал уникальный детский игровой комплекс "Кремль", сквер на улице Жилина, набережную Комсомольского района "Певческое поле" в Тольятти, сквер и мемориальный комплекс "Хранители мира" в поселке Новый Сарбай в Кинельском районе, аллею Славы в селе Хрящевка в Ставропольском районе, мемориальную площадку в память об участниках специальной военной операции на территории "Отрадный парк" в Отрадном, парк "Воронежские озера" и сквер у ДК "Искра" в поселке Красная Глинка в Самаре, и многие другие обновленные объекты, которые станут комфортной зоной для отдыха жителей и гостей нашего региона.

Также работы по благоустройству дворовых территорий завершены в Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Похвистневе, Сызрани, Чапаевске, Безенчуке, Рощинском, Садгороде, Кинель-Черкассах, Мирном, Пестравке, Суходоле, Сергиевске, Варламове, Междуреченске, Шигонах, Пионерском, Подстепках, Пискалах и Александровке.

В четырех населенных пунктах уровень готовности дворовых территорий превышает 90%.

Благоустройство общественных территорий в Самарской области стало возможным благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", реализация которого ведется с привлечением средств федерального и регионального бюджетов.