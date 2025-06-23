ПМЭФ: Россельхозбанк прогнозирует рост потока сельского туризма до 1,5 млн путешественников в год

В 2028 году турпоток на объекты сельского и агротуризма может составить 1,5 миллиона путешественников в год. Об этом заявила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова в ходе сессии "Новые возможности продвижения гастротуризма в России" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Россельхозбанк системно поддерживает развитие агротуризма в России. С 2021 года работает цифровая платформа "Своё За городом", созданная для популяризации агротуристических предложений. На площадке представлен широкий спектр услуг — от мастер-классов и гастрономических туров до многодневных экскурсий с проживанием на фермах. Банк предоставляет фермерам возможность бесплатно размещать информацию о своих хозяйствах, а туристам — удобно планировать поездки по стране.
Как отметила Елена Батурова, агротуризм сегодня — это не только возможность выехать за город, но и полноценный культурный, гастрономический и образовательный опыт. Через платформу "Своё за городом" Россельхозбанк формирует новые форматы внутреннего туризма, поддерживает фермерские хозяйства, которые получают стабильный дополнительный источник дохода, и способствует развитию сельских территорий как точек притяжения для широкой аудитории.
"Потенциал агротуризма огромен, а интерес к этому направлению растет: если раньше подобные предложения были редкостью, то сегодня на платформе "Своё За городом" доступно около 900 туров. В 2024 году турпоток в сфере сельского туризма составил 400 тысяч человек, а к 2028 году мы прогнозируем увеличение этого показателя до 1,5 млн путешественников", — отмечает Елена Батурова.
От фермы до ресторанной подачи
РСХБ активно развивает сотрудничество между фермерами и ресторанами: банк создал маркетплейс фермерских продуктов "Своё Родное" и запустил проект "Ресторанный гид". Эта инициатива объединяет производителей и рестораторов, заинтересованных в поставках свежих и качественных продуктов напрямую с фермерских хозяйств.
Также одним из наиболее активно развивающихся направлений стал гастрономический туризм. Платформа "Своё За городом" запустила сервис, в рамках которого на фермах проводятся ужины от известных шеф-поваров, организуются мастер-классы с использованием локальных продуктов и реализуются форматы pop-up-ресторанов, совмещающие высокий уровень кухни и аутентичную сельскую атмосферу.
Фермы всё чаще становятся не просто локацией для посещения, а полноценным медиапространством. На ряде площадок проходят премьерные кинопоказы в партнёрстве с ведущими онлайн-кинотеатрами. Для туристов организуются тематические квесты с участием актёров, а также цифровые досуговые форматы, рассчитанные на вовлечение всей семьи. Это позволяет сделать агротуризм не просто отдыхом, а насыщенным культурным опытом.
Отдельное внимание уделяется доступности поездок. В партнёрстве с крупными операторами каршеринга фермерские маршруты интегрированы в рекомендованные автомобильные маршруты выходного дня. Пользователи получают специальные предложения и бонусы, что делает сельский туризм удобным и привлекательным вариантом для жителей городов.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами