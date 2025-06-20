КонсультантПлюс рассказали об особенностях страховых выплат в случае пожара

Как не остаться без страховых выплат в случае пожара, как правильно составить договор страхования и на что обязательно надо обратить внимание — на примере сложной ситуации помогают разбираться специалисты СПС КонсультантПлюс.

К примеру, решила организация застраховать свое здание. Страховым случаем являлась утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества, в том числе вследствие пожара. Однако Правила страхования содержали условие, согласно которому к страховым рискам не относится и не является страховым случаем утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества, произошедшие: в результате неосторожного обращения с огнем третьими лицами; в ходе проведения на территории страхования строительных или монтажных работ; по причине воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса изготовления, обработки и/или ремонта.

В 2022 году случился пожар. Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, выполненной в ходе расследовании уголовного дела, причиной возникновения пожара послужило воспламенение горючих материалов в очаге пожара в результате прогрева металлических конструкций вследствие использования углошлифовальной машины. На момент пожара проводились ремонтные работы.

Общество подсчитало свои убытки, которые вылились в кругленькую сумму, почти 46 миллионов, и обратилось в страховую. Та, конечно, отказала: у вас ремонт был, это не страховой случай. Все суды встали на сторону страховой компании. В Правилах черным по белому ремонт попадал в исключения.

Дело дошло до Верховного суда. А он вопросил: все ваши исключения, конечно, понятны. Но, что вы тогда страхуете, господа?! Вот это непонятно! Практически любой пожар можно подвести под исключения.

Согласно пункту 15 постановления Пленума N 19 условия договора определяются по усмотрению сторон договора страхования имущества и могут включать перечень случаев, которые не признаются страховыми. В то же время такие исключения должны явно и недвусмысленно следовать из определения в договоре страхуемого риска и обстоятельств его наступления. При этом предмет договора страхования не может быть определен только лишь посредством исключения из него различного рода событий, поскольку в результате использования подобного рода юридической техники составления договора страхователь оказывается введенным в заблуждение относительно всего круга обстоятельств, сопутствующих пожару, и причин его возникновения для квалификации в качестве страхового случая, при наступлении которого страхователь вправе претендовать на страховую выплату.

В отсутствие в договоре страхования детализации обстоятельств наступления страхового случая применительно к настоящему спору предполагается, что страховым случаем является повреждение застрахованного имущества в результате пожара, возникшего по любой причине, а страховщик может быть освобожден от выплаты страхового возмещения лишь по правилам статьи 963 ГК РФ.

Соответствующие оговорки, освобождающие страховщика от выплаты страхового возмещения, в том числе в случае наступления страхового случая в ходе выполнения ремонтных работ подрядчиком, привлеченным страхователем, являются ничтожными.

Нельзя определить предмет страхования только путем исключений. Если страховщик продуманно прописал в договоре или Правилах слишком много исключений и вообще непонятно, на какой случай страховка, то по такому договору можно спорить.

В итоге цена вопроса: 45 963 481 руб. 00 коп. страхового возмещения, 5 665 457 руб. 50 коп. процентов.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс — официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru.