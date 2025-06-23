Участники "иВолги" смогут получить грантовую поддержку своего проекта до 1 миллиона рублей

Открылся прием заявок на конкурс Росмолодежь.Гранты в рамках молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы. Принять участие смогут зарегистрированные участники форума — молодые люди от 14 до 35 лет из всех регионов России.

Подать заявку можно до 18 июля (до 17:00, московское время) на платформе myrosmol.ru.

Росмолодежь.Гранты — сервис для молодежи, который помогает поддержать социальные инициативы и воплотить мечты в реальность. Благодаря конкурсу молодежь получает шанс реализовать собственные инициативы при поддержке государства. Проекты в рамках форума "иВолга" принимаются в рамках 18 номинаций и могут быть посвящены развитию добровольчества, просвещению, патриотическому воспитанию, экологии, креативным индустриям, бизнесу и другим социально значимым направлениям. Размер поддержки — от 5 тысяч до 1 миллиона рублей.

Участники защитят свои проектные инициативы прямо на площадке форума. Идеи участников будут оценивать специально приглашенные эксперты Росмолодежь.Гранты. Победители публичных защит станут известны в ходе образовательной программы и будут рекомендованы к грантовой поддержке, а также получат сопровождение наставников.

Для успешной защиты участников планируется проведение вебинаров и онлайн-консультаций. Все актуальные новости конкурса доступны в официальном чате.

"Защита проекта на "иВолге" — это очень яркий опыт. Волнение было, но поддержка со стороны экспертов и других участников вдохновляла. После защиты многие подходили, интересовались, предлагали помощь — чувствовалась настоящая команда единомышленников. Наш проект вырос из реального запроса: у многодетных семей часто нет ресурсов и возможностей для совместного отдыха и общения. Мы хотели создать пространство, где родители могут перезагрузиться, а дети — найти друзей, получить новые знания и впечатления. Благодаря гранту мы уже реализуем программу для 240 членов семей из Самарской области. До августа 2025 года пройдут туристические выезды, тренинги и мастер-классы — все, чтобы семьи почувствовали поддержку и стали ближе друг к другу" — поделилась опытом победитель конкурса Росмолодежь.Гранты в рамках форума "иВолга" в 2024 году Анна Бутакова.

В 2024 году конкурс на "иВолге" собрал 188 заявок, грантовый фонд составил 10 миллионов рублей. Победителями стали 24 участника — им торжественно вручили сертификаты на церемонии закрытия форума.

Молодежный форум ПФО "иВолга", организованный в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. Форум соберет 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны.

В 2025 году образовательная программа "иВолги" реализуется через сюжетную игру, где каждый участник станет активным участником процесса. Помогут им в этом игропрактики, которые прямо сейчас проходят обучение и учатся погружать участников в механику и правила сюжетной игры.

Участники будут распределены по семи профилям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". В рамках этих профилей молодежь будет работать над прикладными задачами, изучать историю и биографию выдающихся россиян, а также разрабатывать коллективную концепцию "мечта молодежи России".

Тема сохранения исторической памяти в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет одной из ключевых направлений форума. А продолжение сотрудничества с Движением Первых поможет развивать молодежные инициативы и обеспечит обмен опытом между участниками и региональными отделениями Движения. Молодые активисты смогут представить идеи по развитию Движения в своих субъектах, вступить в ряды наставников и получить поддержку на реализацию проектов.