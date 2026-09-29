16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В международный день туризма участники краеведческого марафона отправились в турпоход по Самарской области Студенческим отрядам Самарской области вручили знамя лучшего отряда по итогам работы в Дирекции железнодорожных вокзалов Сразу 36 самарских проектов вышли в финал двух конкурсов по поддержке молодежных инициатив "Все мы - Россия!": стартует прием заявок на детский творческий конкурс в Самарской области В Самаре пройдут полуфиналы лиги КВН трудовой молодежи

Молодежная политика Общество

В международный день туризма участники краеведческого марафона отправились в турпоход по Самарской области

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 27 сентября, в международный день туризма, участники Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России" отправились в совместный организованный турпоход по Самарской области.

Фото: СРМОО "Центр социальных проектов"

Целью финального массового пешеходного маршрута в рамках марафона стало уникальное Голубое озеро в Сергиевском районе. Более 100 единомышленников со всего региона (представители семейных сборных, команд учебных заведений, молодежных организаций и бюджетных учреждений) прошли этот яркий природный путь в сопровождении профессиональных инструкторов-краеведов.

Также на привале команды прошли практическое обучение. Учились ставить палатки, собирать походный рюкзак, вязать узлы, определять и ориентироваться по азимуту, а еще посетили мастер-класс по оказанию первой помощи.

Колоритным дополнением к программе похода стала "Передвижная выставка: Россия 15-16 веков" — уникальная мобильная экспозиция, которая путешествует по Самарской области, знакомя жителей с эпохой становления Российского государства.

В ходе проекта за лето Первооткрыватели посетили Молодецкий курган, горы Барсук, Стрельная, Отважная, Шишка, Рачейский бор, Ширяево и гору Верблюд, Каменную чашу, Падовский карьер и другие знаковые природные достопримечательности.

Член общественной палаты СО, исполнительный директор СРМОО "Центр социальных проектов" Сергей Андриянов отмечает: "Благодаря марафону в этом году сделан значительный шаг в развитии краеведческого туризма среди студенческой и учащейся молодежи, просвещении о бережном отношении к природному наследию родного края, формировании положительного отношения к здоровому и активному образу жизни через участие в мероприятиях туристического профиля".

Проект реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" при грантовой поддержке Движения Первых. Следующим этапам марафона станет Конкурс "Пешеходный квестмаршрут". И уже в ноябре по итогам рейтинга будут определены девять команд победителей. Лидеры получат туристическое снаряжение, и абсолютно все участники получат новые знания, практические навыки и яркие впечатления. Подробности и материалы проекта представлены здесь

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4