В международный день туризма участники краеведческого марафона отправились в турпоход по Самарской области

В воскресенье, 27 сентября, в международный день туризма, участники Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России" отправились в совместный организованный турпоход по Самарской области.
Целью финального массового пешеходного маршрута в рамках марафона стало уникальное Голубое озеро в Сергиевском районе. Более 100 единомышленников со всего региона (представители семейных сборных, команд учебных заведений, молодежных организаций и бюджетных учреждений) прошли этот яркий природный путь в сопровождении профессиональных инструкторов-краеведов.
Также на привале команды прошли практическое обучение. Учились ставить палатки, собирать походный рюкзак, вязать узлы, определять и ориентироваться по азимуту, а еще посетили мастер-класс по оказанию первой помощи.
Колоритным дополнением к программе похода стала "Передвижная выставка: Россия 15-16 веков" — уникальная мобильная экспозиция, которая путешествует по Самарской области, знакомя жителей с эпохой становления Российского государства.
В ходе проекта за лето Первооткрыватели посетили Молодецкий курган, горы Барсук, Стрельная, Отважная, Шишка, Рачейский бор, Ширяево и гору Верблюд, Каменную чашу, Падовский карьер и другие знаковые природные достопримечательности.
Член общественной палаты СО, исполнительный директор СРМОО "Центр социальных проектов" Сергей Андриянов отмечает: "Благодаря марафону в этом году сделан значительный шаг в развитии краеведческого туризма среди студенческой и учащейся молодежи, просвещении о бережном отношении к природному наследию родного края, формировании положительного отношения к здоровому и активному образу жизни через участие в мероприятиях туристического профиля".
Проект реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" при грантовой поддержке Движения Первых. Следующим этапам марафона станет Конкурс "Пешеходный квестмаршрут". И уже в ноябре по итогам рейтинга будут определены девять команд победителей. Лидеры получат туристическое снаряжение, и абсолютно все участники получат новые знания, практические навыки и яркие впечатления. Подробности и материалы проекта представлены здесь.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.