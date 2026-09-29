В международный день туризма участники краеведческого марафона отправились в турпоход по Самарской области

В воскресенье, 27 сентября, в международный день туризма, участники Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России" отправились в совместный организованный турпоход по Самарской области.

Целью финального массового пешеходного маршрута в рамках марафона стало уникальное Голубое озеро в Сергиевском районе. Более 100 единомышленников со всего региона (представители семейных сборных, команд учебных заведений, молодежных организаций и бюджетных учреждений) прошли этот яркий природный путь в сопровождении профессиональных инструкторов-краеведов.

Также на привале команды прошли практическое обучение. Учились ставить палатки, собирать походный рюкзак, вязать узлы, определять и ориентироваться по азимуту, а еще посетили мастер-класс по оказанию первой помощи.

Колоритным дополнением к программе похода стала "Передвижная выставка: Россия 15-16 веков" — уникальная мобильная экспозиция, которая путешествует по Самарской области, знакомя жителей с эпохой становления Российского государства.

В ходе проекта за лето Первооткрыватели посетили Молодецкий курган, горы Барсук, Стрельная, Отважная, Шишка, Рачейский бор, Ширяево и гору Верблюд, Каменную чашу, Падовский карьер и другие знаковые природные достопримечательности.

Член общественной палаты СО, исполнительный директор СРМОО "Центр социальных проектов" Сергей Андриянов отмечает: "Благодаря марафону в этом году сделан значительный шаг в развитии краеведческого туризма среди студенческой и учащейся молодежи, просвещении о бережном отношении к природному наследию родного края, формировании положительного отношения к здоровому и активному образу жизни через участие в мероприятиях туристического профиля".

Проект реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" при грантовой поддержке Движения Первых. Следующим этапам марафона станет Конкурс "Пешеходный квестмаршрут". И уже в ноябре по итогам рейтинга будут определены девять команд победителей. Лидеры получат туристическое снаряжение, и абсолютно все участники получат новые знания, практические навыки и яркие впечатления. Подробности и материалы проекта представлены здесь.