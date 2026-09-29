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Экономика и бизнес

Авито: 57% жителей ПФО часто принимают решения на основе данных при ведении бизнеса

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Больше половины (57%) опрошенных жителей Приволжского федерального округа, которые ведут бизнес или планируют открыть его в ближайшие 2–3 года, часто или практически всегда используют данные при принятии бизнес-решений. Чаще всего предприниматели анализируют расходы и прибыль, спрос на товары и услуги, а также продажи и выручку. Эксперты Авито Промо и Авито Товаров провели исследование среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать, какие направления бизнеса интересуют начинающих предпринимателей, как они используют данные и аналитику и какие инструменты выбирают для продвижения.

10% респондентов уже ведут собственный бизнес, еще 13% планируют открыть свое дело в ближайшие 2–3 года. Еще 33% хотели бы заняться предпринимательством в будущем. Среди тех, кто уже ведет бизнес или планирует начать его, наиболее популярными направлениями стали розничная торговля — 11%, красота и wellness — 10%, IT и цифровые продукты, а также образование — по 9%. По 7% респондентов выбрали строительство и недвижимость и производство, еще 4% — сельское хозяйство.

Данные и аналитику при принятии решений практически всегда используют 25% респондентов, 32% делают это часто и используют данные для ключевых решений, 27% обращаются к аналитике время от времени, 9% — только в отдельных ситуациях, а 7% не используют ее при принятии бизнес-решений.

Чаще всего предприниматели анализируют спрос на товары или услуги — этот показатель отслеживают 41% тех, кто использует данные в работе с бизнесом. На втором месте — расходы и прибыль (40%), на третьем — продажи и выручка (35%). Еще 31% изучают отзывы и оценки клиентов, 29% — поведение и интересы аудитории, 24% — данные о повторных покупках и постоянных клиентах. Данные о конкурентах и посещаемость сайтов, страниц или объявлений отслеживают по 21% респондентов, а по 20% — тренды и изменения спроса на рынке и эффективность рекламных кампаний.

Чаще всего на основе аналитики предприниматели принимают решения о том, как устанавливать цены — так ответили 41% респондентов. Еще 36% используют данные, чтобы определить, какие товары или услуги предлагать, а 32% — где искать и привлекать новых клиентов. 30% принимают на основе данных решения о том, какие товары или услуги продвигать, и о распределении ресурсов и расходов бизнеса. Еще 29% используют аналитику для планирования закупок и запасов. По 21% принимают решения о том, когда запускать или усиливать продвижение, и о том, какие товары или услуги выводить из ассортимента. 17% используют данные при выборе регионов или аудиторий для развития, а 15% — при распределении рекламного бюджета.

При запуске продвижения предприниматели чаще всего выбирают площадки электронной коммерции — их назвали 43% респондентов, использующих данные и аналитику при принятии бизнес-решений. Таргетированную рекламу в социальных сетях и наружную и другую офлайн-рекламу используют по 23%, рекламу у блогеров — 19%, контекстную рекламу в поисковиках — 18%. Еще 17% используют email- и мессенджер-рассылки, 14% — видеорекламу.

"Для предпринимателя важно не только выбрать площадку для продаж, но и правильно использовать ее возможности. На Авито продавцы могут подключать инструменты продвижения в зависимости от своих задач — например, когда нужно повысить видимость отдельных товаров или привлечь дополнительное внимание к ассортименту. При этом данные помогают еще до запуска продаж оценить потенциал конкретной ниши и понять, где есть спрос. Например, таблица "Потенциальные ниши" позволяет быстро оценить категории, в которых уже есть интерес покупателей, но конкуренция остается умеренной. Более детально изучить спрос можно с помощью аналитики в личном кабинете Pro: она показывает, какие товары пользователи ищут чаще, в каких регионах и в какие периоды. При этом спрос в другом регионе не всегда означает необходимость открывать там склад или менять ассортимент — для части продавцов возможностью для роста может стать расширение географии продаж и подключение доставки", — комментирует Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров.

Для решения отдельных бизнес-задач предприниматели также привлекают внешних специалистов. 13% респондентов работают с агентствами на постоянной основе, еще 23% обращаются к агентствам или подрядчикам для отдельных проектов. 29% пока не используют такую помощь, но планируют привлекать внешних специалистов в будущем. При этом 16% решают задачи внутри команды, а 20% работают самостоятельно.

"Сегодня предпринимателю важно не просто анализировать собственные данные, а понимать, как применять их в ежедневной работе. Аналитика помогает увидеть изменения спроса, лучше понимать клиентов и на этой основе принимать решения — например, по ассортименту, ценам или продвижению. Это особенно важно при запуске продвижения: данные позволяют оценивать интерес аудитории, выбирать подходящие каналы и корректировать кампании в зависимости от их эффективности. При этом для решения отдельных задач бизнес активно привлекает агентства и подрядчиков, которые помогают с настройкой рекламы, анализом результатов и разработкой стратегии продвижения", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами Авито.

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