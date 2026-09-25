"АвтоВАЗ" и Самарский онкодиспансер взяли награды всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России"

Во вторник, 22 сентября, в павильоне "Космос" на ВДНХ состоялась церемония награждения победителей и призеров Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года. Сделано в России". Мероприятие прошло в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Организаторами выступили Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Первый канал.

Лучшими экспортерами страны признаны 34 компании и ИП. В их числе Самарский областной клинический онкологический диспансер и "АвтоВАЗ".

Специализированный медицинский и научно-методический центр по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний, ведущий центр медицинского туризма Самарской области занял первое место в номинации "Индустрия туризма". А крупнейший производитель легковых автомобилей в России — второе место в номинации "Экспортер года. Промышленность. Крупный бизнес".

На окружном этапе лауреатами премии стали еще несколько компаний Самарской области в различных сферах: промышленности, АПК, продуктов питания, индустрии моды, туризма, а также в таких номинациях как "Женщина — экспортер года в категории МСП", "Новая география" и "Маркетинговый прорыв". Регион среди других субъектов ПФО набрал самое большое количество наград — 11 призовых мест из 30.

"Поздравляю руководителей и трудовые коллективы, благодаря которым обеспечивается укрепление региональной и национальной экономики. Мы гордимся нашими предприятиями, которые выпускают конкурентоспособную продукцию, предоставляют качественные услуги, востребованные не только внутри страны, но и на зарубежных рынках. Своим примером они доказывают, что даже в меняющихся условиях есть возможности для роста и выхода на глобальный уровень", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Только за первое полугодие 2026 г. объем экспорта Самарской области увеличился на 22,4%. Предприятия региона поставляли товары и услуги в 79 стран мира, в том числе, в Монголию, Индию, Турцию, Китай, Казахстан, Беларусь.

Ведущими церемонии стали телеведущий и продюсер Валдис Пельш и телеведущая и актриса Полина Воробьева. Открыл мероприятие и с приветственным словом к участникам обратился Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров: "Мы видим рост несырьевого, неэнергетического экспорта за 2025 год — плюс 11%. Также мы видим положительную динамику по первым 7 месяцам этого года: 8%. Поэтому движемся в правильном направлении".

В ходе церемонии награды победителям и призерам вручали первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, президент "Опоры России" Александр Калинин, председатель "Деловой России" Алексей Репик, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Журавлев, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина, губернатор Московской области Андрей Воробьев, Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, гроссмейстер Сергей Карякин, певица Полина Гагарина, телеведущие Камиля Харисова, Екатерина Стриженова, актрисы Ирина Апексимова и Лукерья Ильяшенко, ресторатор Илья Тютенков, кинорежиссеры Клим Шипенко и Егор Кончаловский, ведущая канала "Матч ТВ" Ольга Петрикова. Ассистировали Веронике Никишиной первые антропоморфные роботы Грин от Сбера.

Художественная часть церемонии соединила искусство и высокие технологии. Открытием вечера стала композиция Филипа Гласса Mad Rush в исполнении Ивана Бессонова и электронного музыканта Максима Емеца, игравшего на MIDI-протезе от российской компании Motorica. В музее АТОМ, откуда были прямые включения, состоялся мультимедийный хореографический номер: антропоморфный робот Грин от Сбера и солистка Большого театра Станислава Постнова исполнили дуэт contemporary dance с элементами неоклассического танца на пуантах под музыку из балета Петра Чайковского "Щелкунчик".

На сцене также выступила этническая фолк-поп группа OTYKEN из Сибири с композицией

"Magic", а оперный дуэт Аиды Гарифуллиной и китайского артиста Кай Сина подарил гостям вечера классическое исполнение. Финал церемонии украсило выступление Полины Гагариной и Большого детского хора имени Попова с композицией "Звезды становятся ближе", во время которой над залом прошел "парад планет" из радиоуправляемых зеркальных шаров. Техническое обеспечение номера — российская компания Dronico, технологический разработчик и инженерный интегратор воздушных решений.

Завершила церемонию генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина: "За каждой сегодняшней победой своя история. Но всех экспортеров объединяет то, что они не побоялись реализовать свою мечту. Они доказали всему миру, что российский экспорт востребован в огромном количестве стран. Бизнес, который выходит на экспорт, это бизнес, направленный в будущее, потому что он улавливает тренды, создает спрос и формирует предложение. И имя этому предложению — "Сделано в России".

В рамках мероприятия гостей премии также пригласили на Международный экспортный форум "Сделано в России". Он состоится 16 ноября в национальном центре "Россия" и станет ключевой площадкой для обсуждения актуальных задач внешнеэкономической деятельности.

Премия учреждена Правительством Российской Федерации и присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям за достижения в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Она является частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В этом году на участие в премии поступила 1341 заявка из 76 регионов, представляющих все восемь федеральных округов. Заявки подали как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. В частности, от крупного бизнеса поступило 299 заявок, от малого и среднего предпринимательства — 1042 заявки.

В 2026 г. в порядок проведения премии внесены изменения: конкурс интегрирован с национальной программой продвижения "Сделано в России", что дает обладателям отличительного знака программы дополнительные преимущества при подведении итогов. Обновленный регламент также актуализировал перечень номинаций.

В основных номинациях сохранены ключевые экспортные сектора: "Экспортер года. Промышленность", "Экспортер года. Агропромышленный комплекс" и "Продукты питания". Для динамично развивающихся направлений предусмотрены номинации:

"Индустрия моды", "Индустрия красоты", "Высокие технологии ИТ", "Кино, анимация" и

"Индустрия туризма". В дополнительных номинациях появились новая категория

"Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ" и "Маркетинговый прорыв". Также сохранены номинации "Женщина — экспортер года" и "Новая география".

Победители и призеры Всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России"



ЭКСПОРТЕР ГОДА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Крупный бизнес

1 место — ООО "ВОЛМА-Маркетинг" (Волгоградская область) — один из ведущих производителей строительных материалов

2 место — АО "АВТОВАЗ" (Самарская область) — крупнейший производитель легковых автомобилей в России

3 место — АО "Полипласт" (Москва) — российский лидер в производстве химических добавок

ЭКСПОРТЕР ГОДА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Малое и среднее предпринимательство

1 место — ООО НПО "Броня" (Волгоградская область) — разработчик жидких теплоизоляционных покрытий

2 место — ООО "ТАЙГА" (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) — глубокая переработка древесины Югры

3 место — АО "Аметис" (Амурская область) — производитель экстрактов и БАДов из лиственницы

ЭКСПОРТЕР ГОДА. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС.

Крупный бизнес 1 место —

ООО "ТК "Мираторг" (Московская область) — крупнейший российский агрохолдинг

2 место — ООО "Пасифик Краб" (Приморский край) — добыча и экспорт дальневосточного краба

3 место — ООО "МЕГАМИКС" (Волгоградская область) — производитель премиксов и кормов для животноводства

ЭКСПОРТЕР ГОДА. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. Малое и среднее

предпринимательство

1 место — ООО "ЛЕНЭКО" (Санкт-Петербург) — экспортер топлива для "зеленой" энергетики

2 место — ООО "ТД "БиАгро" (Владимирская область) — производитель ветеринарных вакцин и препаратов

3 место — ООО "ТРАСТ" (Краснодарский край) — производитель подсолнечного масла и круп

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. Крупный бизнес

1 место — АО "КОНТИ-РУС" (Курская область) — одна из крупнейших кондитерских компаний страны

2 место — ООО "ПродЭкс" (Республика Татарстан) — экспортер известных российских продовольственных брендов

3 место — ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Санкт-Петербург) — ведущий экспортер российского пива

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. Малое и среднее предпринимательство

1 место — ООО "Арчеда-продукт" (Волгоградская область) — производитель круп и продуктов здорового питания

2 место — ООО "ТПК "Сладонеж" (Омская область) — крупнейший производитель кондитерских изделий Сибири

3 место — ООО "МолПродЭкспо" (Санкт-Петербург) — поставщик сухих молочных ингредиентов

ИНДУСТРИЯ МОДЫ

1 место — ИП Кация Евгения Александровна (Тюменская область) — "босоногая" обувь анатомически правильной формы

2 место — ИП Русаков Вячеслав Игоревич (Новгородская область) — бренд модной одежды для детей и подростков

3 место — ООО "Метиз Ортопедия" (Московская область) — ортопедическая обувь

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ

1 место — АО "ТВИНС Тэк" (Московская область) — производитель лечебной и уходовой косметики

2 место — ООО "ПКФ "Две линии" (Алтайский край) — натуральная косметика и продукция для здоровья

3 место — ООО "Тенториум" (Пермский край) — товары для здоровья и красоты на основе продуктов пчеловодства

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИТ

1 место — ООО "Нейрософт" (Ивановская область) — разработчик цифровых нейрофизиологических систем

2 место — ООО "РУБЕЖ" (Саратовская область) — разработчик интеллектуальных систем безопасности

3 место — ООО "ЗПО СКАТ" (Волгоградская область) — производитель высоковольтного испытательного оборудования

КИНО, АНИМАЦИЯ

1 место — ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус" (Москва) — дистрибьютор российского кино и сериалов за рубежом

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА

1 место — ГБУЗ СОКОД (Самарская область) — крупнейший специализированный медицинский и научно-методический центр по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний, ведущий центр медицинского туризма Самарской области

2 место — ГАУЗ КСП № 12 (Волгоградская область) — лидер стоматологического туризма Волгоградской области

3 место — ООО "Визит Мурманск" (Мурманская область) — российский туроператор, организующий отдых и экскурсии в Мурманской области, открывает туристам уникальную природу Арктики и северное сияние

ЖЕНЩИНА — ЭКСПОРТЕР ГОДА. Малое и среднее предпринимательство

1 место — ООО "Эдельвейс" (Приморский край) — экспортер свежемороженой рыбопродукции

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПРОРЫВ

1 место — ООО "Нейрософт" (Ивановская область) — российская высокотехнологичная медтехника, известная в 69 странах мира

ЖЕНЩИНА — ЭКСПОРТЕР ГОДА. Крупный бизнес

1 место — ООО "Нейрософт" (Ивановская область) — высокотехнологичное оборудование для медицины

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ

1 место — ООО "ТК "Мираторг" (Московская область) — ведущий производитель и поставщик мяса

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА

Победитель — АО "Императорский фарфоровый завод".

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта РЭЦ.