Герман Греф рассказал, почему компаниям нельзя медлить с внедрением ИИ

Компании уже не могут позволить себе медлить с внедрением искусственного интеллекта в бизнес-процессы: ожидание, когда технологии станут дешевле и надёжнее, может обернуться потерей конкурентных позиций. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции ГигаКонф.

По его словам, главными спорными вопросами остаются доверие к решениям ИИ и стоимость технологий. Однако в высококонкурентных отраслях откладывать эксперименты опасно.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"Можно подождать, пока системы станут надёжнее, быстрее и дешевле. Но такой подход возможен только для компаний, которые находятся в неконкурентной среде. Пока вы раздумываете, насколько это релевантно для вас, конкуренты могут вас обогнать. Поэтому нужно начинать вкладывать деньги, пробовать и экспериментировать".

Одним из ключевых этапов развития ИИ Герман Греф назвал агентные системы. В отличие от обычной языковой модели агент способен планировать, помнить, учитывать контекст и действовать. Благодаря этому ИИ можно передавать не отдельные операции, а более сложные цепочки задач. Следующим шагом станет выход ИИ в физический мир: по словам Грефа, 2026 и 2027 годы будут посвящены созданию функциональных роботов, а с 2028 года их можно будет уже массово применять в разных сферах.

При этом внедрение ИИ нельзя сводить к работе отдельной технологической команды или подразделения, подчеркнул Герман Греф. Меняться должны бизнес-модель компании, инженерные и управленческие процессы, закупки и повседневная работа сотрудников. Ключевую роль в такой трансформации должен играть руководитель компании.

В Сбере искусственный интеллект уже стал основой бизнес-модели, отметил Герман Греф. За последние годы компания запустила более тысячи инициатив в области ИИ. Сейчас работа идёт по двум направлениям: переизобретение текущих процессов и развитие новых продуктов, включая ГигаАгент и GigaCode. Агентные системы уже применяются в закупках, строительных процессах, анализе данных и внутренней отчётности: часть задач, которые раньше требовали большого количества человеко-часов, теперь выполняется за минуты.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"Нам в первую очередь требуется правильное отношение к происходящему: с принятием своего несовершенства и с адекватным пониманием того, на что способны и не способны сегодня технологии. У нас нет другого пути, кроме как шагнуть в это будущее и начинать переустраивать тот мир, который мы с вами долгие годы создавали".

Во время дискуссии Германа Грефа и заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина спикеры обменялись мнениями о месте ИИ-агентов в современной экономике и обществе. Центральной темой разговора стала глубокая интеграция людей и искусственного интеллекта и переход к новому технологическому укладу.

Максим Орешкин отметил, что Россия быстрее многих начинает практическое внедрение передовых решений и энтузиазм в этой сфере — важный драйвер. Он рассказал, что платформизация — необходимый этап наведения порядка в отраслях с приходом в них ИИ. Без структурированных данных использование агентов становится кратно дороже: машинам приходится изучать лишние массивы информации, впустую расходуя токены.

Герман Греф подчеркнул, что надёжность предлагаемых клиентам решений — приоритет номер один. Применять ИИ во всех процессах без разбора нельзя, так как ответственность всё равно лежит на людях. Ключевая задача — добиться от агента уровня валидности, сравнимого с человеческим или даже превосходящего его, соблюдая все требования к кибербезопасности.

Спикеры сошлись во мнении, что идеальная модель зрелости — это "человек плюс ИИ". Орешкин провёл параллель с человеческим мозгом, отметив, что природа пока выигрывает по энергопотреблению и количеству параметров, но ИИ многократно превосходит человека в скорости и памяти. Синтез этих качеств даёт серьёзный буст: ИИ берёт на себя рутину и частные задачи, позволяя человеку концентрироваться на общем и стратегическом.

Греф добавил, что автоматизация интеллектуальной деятельности — то, на что не замахивалась ни одна технология ранее. Речь идёт не просто о копировании функций мозга, а о решении его недостатков. По его мнению, создание AGI (сильного искусственного интеллекта) — сложный и длительный процесс, требования к которому будут расти. Однако будущее не за неким "коллективным разумом", а за эффективной компиляцией человека и ИИ, их нативной иммерсивностью.

В завершение Максим Орешкин отметил успех использования ИИ-агентов на базе нейросети ГигаЧат в прямой линии президента РФ, что позволяет гражданам быстрее решать свои вопросы.

ГигаКонф — ежегодная технологическая конференция Сбера для лидеров ИИ-трансформации, которая проходит уже в четвёртый раз. В этом году она проводится в два этапа — конференция для топ-менеджеров бизнеса (23 сентября) и открытый инженерный день для разработчиков (16 октября).