В Богатовском районе при столкновении двух авто пострадали два человека

В среду, 23 сентября, в 7:50 на 66,9 км дороги "Кинель-Богатое-Борское" 68-летний водитель Lada Kalina, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу и столкнулся с ГАЗ-31105 под управлением 32-летнего водителя, который двигался по "встречке".

Пострадавшие водители транспортных средств доставлены в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.