В Тольятти 12-летний водитель электросамоката сбил восьмилетнего мальчика на тротуаре

В среду, 23 сентября, Автозаводском районе Тольятти 12-летний подросток на электросамокате Kugoo сбил восьмилетнего пешехода на тротуаре, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов Госавтоинспекции следует, что в 16:30 водитель электросамоката ехал по тротуару со стороны ул. Тополиной в направлении ул. Автостроителей. В районе дома №3б по ул. Дзержинского он допустил наезд на 8-летнего мальчика, который шел по ходу движения самоката.

Пострадавший пешеход доставлен в больницу, где ему рекомендовано амбулаторное лечение.