Следственное управление и прокуратура проводят проверку после ДТП с маршруткой на трассе М-5

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В понедельник, 21 сентября, на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС произошло опрокидывание рейсового автобуса, перевозившего пассажиров из Тольятти. После публикации в СМИ об аварии с маршрутным автобусом на трассе Жигулевск — Тольятти следственное управление организовало проверку.

Фото: Прокуратура Самарской области