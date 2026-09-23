В Богатовском районе в лобовом столкновении пострадали два человека

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Утром в среду, 23 сентября, на автодороге "Кинель — Богатое — Борское" столкнулись легковые автомобили Lada Kalina и "Волга", сообщает "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"