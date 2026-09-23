В Волжском районе индивидуальный предприниматель поплатился 7 млн за привлечение иностранцев к работе

В ходе весеннего рейда на территории тепличного комплекса полицейские выявили, что 26‑летний работодатель задействовал в трудовой деятельности 58 иностранных граждан с нарушением миграционного законодательства, сообщает региональное ГУ МВД.

В отношении предпринимателя составили протоколы по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ ("Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства").

Волжский районный суд признал доказательства достаточными и назначил суммарный штраф — свыше 7 миллионов рублей.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Кроме того, пятерых иностранных работников решено выдворить из страны, а каждому из 58 нарушителей назначили штраф по 2 000 рублей.