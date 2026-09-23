У самарца, задолжавшего четырем детям по алиментам 1 млн рублей, арестовали автомобиль

Житель Самары уклонялся от уплаты алиментов в пользу четверых своих несовершеннолетних детей. За это время он накопил долг на 1 млн рублей, передает пресс-служба УФССП по региону.
Приставы выяснили, что у должника есть "Газель", которую он скрывает, чтобы избежать ареста. Однако специалисты выяснили, где мужчина паркует грузовик. Они выехали на место и арестовали транспорт.
"В ближайшее время отцу 4 детей придется вспомнить о своих финансовых обязательствах перед детьми и погасить задолженность. Если он этого не сделает в ближайшее время, то арестованное транспортное средство будет отправлено на торги и реализовано в счет погашения задолженности по алиментам", — отмечается в сообщении.
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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон