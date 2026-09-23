У самарца, задолжавшего четырем детям по алиментам 1 млн рублей, арестовали автомобиль

Житель Самары уклонялся от уплаты алиментов в пользу четверых своих несовершеннолетних детей. За это время он накопил долг на 1 млн рублей, передает пресс-служба УФССП по региону.

Приставы выяснили, что у должника есть "Газель", которую он скрывает, чтобы избежать ареста. Однако специалисты выяснили, где мужчина паркует грузовик. Они выехали на место и арестовали транспорт.

"В ближайшее время отцу 4 детей придется вспомнить о своих финансовых обязательствах перед детьми и погасить задолженность. Если он этого не сделает в ближайшее время, то арестованное транспортное средство будет отправлено на торги и реализовано в счет погашения задолженности по алиментам", — отмечается в сообщении.