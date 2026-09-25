Спасатели извлекли тело мужчины из авто, рухнувшего со склона в Кинельском районе

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В четверг, 24 сентября, в поселке Свободный легковой автомобиль съехал с крутого склона и затонул в реке Большой Кинель. В салоне находился 73-летний мужчина, его тело спасатели извлекли из машины.