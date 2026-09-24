Гибель маленькой девочки в Сызрани: отец считает, что причиной стала ошибка медиков

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В апреле 2026 г. в Сызрани скончалась малолетняя девочка, причиной смерти стало острое воспалительное заболевание легких. Отец ребенка убежден, что к трагедии могло привести ненадлежащее оказание медицинской помощи, и обратился напрямую к председателю СК России. Об этом сообщили в информационном центре следственного комитета.