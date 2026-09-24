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Происшествия

Гибель маленькой девочки в Сызрани: отец считает, что причиной стала ошибка медиков

СЫЗРАНЬ. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В апреле 2026 г. в Сызрани скончалась малолетняя девочка, причиной смерти стало острое воспалительное заболевание легких. Отец ребенка убежден, что к трагедии могло привести ненадлежащее оказание медицинской помощи, и обратился напрямую к председателю СК России. Об этом сообщили в информационном центре следственного комитета.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК по Самарской области Павлу Олейнику подготовить и представить в центральный аппарат доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

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