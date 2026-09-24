Российский бигтех объединился, чтобы создать новые карьерные возможности для ИТ‑специалистов

ИТ-холдинг Т1 анонсировал открытие карьерного центра, цель которого — повышение эффективности найма в ИТ-отрасли. Инициатива получила поддержку ИТ-индустрии: на сегодняшний день соглашения о сотрудничестве в сфере подбора персонала заключены с 25 компаниями, в числе которых "Ростелеком ИТ".

Период активного роста ИТ-рынка закончился, и работодатели стали внимательнее подходить к найму. Для бизнеса стоимость ошибки при подборе сотрудников высока и составляет в среднем 30% от годового заработка специалиста. В таких условиях компаниям нужна наработанная практика управления персоналом с учетом бизнес-стратегий и понимания долгосрочных трендов развития ИТ-сферы.

В ответ на изменения на рынке труда ИТ-холдинг Т1 формирует партнерскую сеть компаний, которым тоже требуются специалисты в области разработки программного обеспечения, системного анализа, тестирования и других ИТ-направлений. На сегодняшний день холдинг уже заключил соглашения о сотрудничестве в сфере подбора ИТ-специалистов с лидерами бигтеха, среди которых "Ростелеком ИТ". К инициативе также присоединились компании "РТ Лабс", Selecty, PIX Robotics, "Флант", ASTON, SENSE и другие.

"В условиях турбулентности на ИТ-рынке HR становится стратегическим партнером бизнеса, помогая адаптироваться к изменениям. В ИТ-холдинге Т1 мы выстроили практику найма и развития сотрудников, которая помогает быстро формировать команды под задачи разных направлений компании. В нашем портфеле компетенций — разработка ПО, системная интеграция, ИИ, Big Data, облачные сервисы, кибербезопасность, консалтинг, промышленная автоматизация и роботизация. Индивидуальный подход к каждому направлению и накопленная база резюме позволяют эффективно закрывать потребности бизнеса в специалистах любого профиля"", — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинга Т1.

В рамках проекта рекрутеры ИТ-холдинга Т1 рекомендуют компаниям проверенных специалистов под конкретный запрос. Финальные решения о найме принимаются партнерами и кандидатами самостоятельно. Программа доступна для сотрудников ИТ-холдинга, которые открыты к участию в инициативе. Специалисты, желающие сменить профессиональный трек, получают оценку своих компетенций и рекомендации по адаптации к требованиям рынка труда, по подготовке резюме, прохождению собеседований.

"Крупнейшие российские бигтех-компании меняют правила найма в ИТ и создают реальный инструмент для решения общих задач на рынке труда. Объединяя экспертизу и понимание отраслевых трендов, мы создаём условия, в которых и бизнес, и специалисты выигрывают: компании быстрее закрывают критически важные вакансии, а ИТ‑профессионалы получают понятные и доступные пути для роста и смены трека. Такой подход позволяет не просто реагировать на изменения рынка, а формировать устойчивую кадровую экосистему для всей отрасли", — прокомментировала Екатерина Колесникова.

"Для нас как работодателя ценность партнёрства в том, что мы получаем доступ к проверенным кандидатам с подтверждённым опытом, реалистичными ожиданиями и мотивацией развиваться в своей сфере. Для специалистов это — возможность уверенно строить карьеру: понятные критерии оценки компетенций и адресные рекомендации делают переход между компаниями более предсказуемым, что особенно важно сейчас, когда рынок труда меняется", — отметила Галина Величко, директор по подбору и HR-аналитике "Ростелеком ИТ".