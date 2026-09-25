В ночь на 25 сентября в Самарской области дважды объявляли беспилотную опасность

В ночь на пятницу, 25 сентября, в Самарской области дважды объявляли беспилотную опасность. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Первый раз опасность объявляли с 23:00 24 сентября. Она длилась около двух часов, отбой прозвучал в 1:08 ночи 25 числа.

Второй раз режим "Беспилотная опасность" был объявлен в 2:10. По информации на 7:50 отбоя не было. Очевидцы в соцсетях сообщают, что слышали взрывы в разных районах Самары.