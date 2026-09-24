В Самаре вынесли приговор по громкому делу "АРК" о взятке в ФСБ

В четверг, 24 сентября, судья Железнодорожного района Самары Татьяна Хохрина вынесла приговор финдиректору ООО "АРК" Татьяне Голудиной. Ее обвиняли в даче взятки в 2 млн руб. сотруднику ФСБ.

Голудину приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафу в размере 10 млн рублей. Ей вменяли дачу взятки сотрудникам УФСБ России по Самарской области, участвующим в обыске ее жилище и автомобиля.

По версии следствия, в ноябре 2025 г. Голудина передала сотрудникам УФСБ, действующим в рамках оперативного эксперимента, 1 600 долларов, 2 400 евро и 420 тыс. руб. за сокрытие финансовой документации ООО "АРК".

Напомним, как рассказывали в СУ СКР по Самарской области, по версии следствия, 10 ноября 2025 г. свидетельница по уголовному делу о мошенничестве отдала оперативнику 770 тыс. руб. как первую часть взятки в 2 миллиона. Сотрудник правоохранительных органов в тот момент действовал в рамках оперативного эксперимента. А вот женщину задержали.

"Фигурантка, являясь финансовым директором организации, надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене", — считают в СУ СКР по Самарской области.

В рамках расследования на имущество подозреваемой наложили арест на сумму более 60 млн рублей. Основное уголовное дело, в котором фигурируют Голудина и ее предполагаемые подельники, касается махинаций с хищением бюджетных средств.

В материалах также фигурирует бывший глава ТФОМС Владислав Романов. Ранее у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возник ряд вопросов к предпринимателям, которые могут управлять крупными бизнесами (через связанных лиц), и не исключено, что недоплачивать налоги.

Среди тех, к кому возникли вопросы, были названы Павел Селезнев, Михаил Дудин, Алексей Звягинцев (соучредитель ООО "Трубная механическая компания", уточнялось, что есть предположение, будто он координирует получение контрактов в минтрансе, минстрое и минЖКХ Самарской области), ООО "АРК" (учредители Юрий Авдеев, Владислав Романов — уточнялась некая информация, якобы при формировании налоговой базы учитываются не все доходы).