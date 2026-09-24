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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор по громкому делу "АРК" о взятке в ФСБ

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 сентября, судья Железнодорожного района Самары Татьяна Хохрина вынесла приговор финдиректору ООО "АРК" Татьяне Голудиной. Ее обвиняли в даче взятки в 2 млн руб. сотруднику ФСБ.

Фото: Александра Белова

Голудину приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафу в размере 10 млн рублей. Ей вменяли дачу взятки сотрудникам УФСБ России по Самарской области, участвующим в обыске ее жилище и автомобиля.

По версии следствия, в ноябре 2025 г. Голудина передала сотрудникам УФСБ, действующим в рамках оперативного эксперимента, 1 600 долларов, 2 400 евро и 420 тыс. руб. за сокрытие финансовой документации ООО "АРК".

Напомним, как рассказывали в СУ СКР по Самарской области, по версии следствия, 10 ноября 2025 г. свидетельница по уголовному делу о мошенничестве отдала оперативнику 770 тыс. руб. как первую часть взятки в 2 миллиона. Сотрудник правоохранительных органов в тот момент действовал в рамках оперативного эксперимента. А вот женщину задержали.

"Фигурантка, являясь финансовым директором организации, надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене", — считают в СУ СКР по Самарской области.

В рамках расследования на имущество подозреваемой наложили арест на сумму более 60 млн рублей. Основное уголовное дело, в котором фигурируют Голудина и ее предполагаемые подельники, касается махинаций с хищением бюджетных средств.

В материалах также фигурирует бывший глава ТФОМС Владислав Романов. Ранее у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возник ряд вопросов к предпринимателям, которые могут управлять крупными бизнесами (через связанных лиц), и не исключено, что недоплачивать налоги.

Среди тех, к кому возникли вопросы, были названы Павел Селезнев, Михаил Дудин, Алексей Звягинцев (соучредитель ООО "Трубная механическая компания", уточнялось, что есть предположение, будто он координирует получение контрактов в минтрансе, минстрое и минЖКХ Самарской области), ООО "АРК" (учредители Юрий Авдеев, Владислав Романов — уточнялась некая информация, якобы при формировании налоговой базы учитываются не все доходы).

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Последние комментарии

Владимир Lavrinenko 04 сентября 2026 04:49 В Самаре рассматривают дело о махинациях при подключении газа жене начальника БЭП

Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

Ксения Штефан 03 сентября 2026 19:34 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

Екатерина Юрьевна 28 августа 2026 09:15 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

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