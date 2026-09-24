Суд допросил свидетелей по делу о "преследовании бывшей возлюбленной"

На этой неделе суд Ленинского района Самары допросил свидетелей по делу Евгения Асабина. Мужчину судят за нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконный оборот специальных технических средств.

Напомним, по версии следствия, история началась еще в марте 2025 года. Тогда Елена рассталась со своим молодым человеком Евгением. Но Евгению такое решение не нравилось: он стал бывать у Елены на работе и при сотрудниках требовать выйти и поговорить с ним, неожиданно появлялся в местах, где бывала Елена. В случае, если она встречала знакомых мужчин на улице, он подходил и требовал от нее объяснений.

19 июля 2025 г. Елена в первый раз написала заявление в полицию, сообщив о навязчивом поведении бывшего ухажера. Но навязчивое поведение продолжилось. В октябре 2025 г. Елена узнала, что Евгений установил на ее автомобиль трекер для отслеживания местоположения.

5 декабря 2025 г. было возбуждено уголовное дело (которое сейчас находится в производстве Ленинского районного суда Самары) по обвинению Евгения по ст. 137 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и ст. 138.1 ("Незаконный оборот специальных технических средств") УК РФ. Впрочем, как говорит Елена, на этом преследование не закончилось: "неизвестный" то обольет ее машину кислотой, то поцарапает…

А еще бывший "пачками пишет на нее" жалобы в правоохранительные органы, а ей на почту - оскорбления. 23 сентября в суде Ленинского района Самары выступили полицейские, которые занимались расследованием дела Асабина. Так, работник МВД Виталий Богомолов рассказал, как Елена обратилась в отдел полиции с заявлением о привлечении к ответственности Асабина.

"Был осмотрен ее автомобиль, произведен обыск у Асабина. При подъеме авто было обнаружено устройство, не относящееся к конструкции автомобиля, которое в присутствии понятых было изъято и отправлено экспертам. Телефон Асабина с его разрешения был осмотрен, и там было выявлено приложение. В ходе опроса он сказал, что это приложение для слежения за автомобилем Елены", - рассказал суду полицейский.

Еще один интересный рассказ прозвучал в суде от подруги Елены по имени Анжелика. "Елена встречалась с Евгением примерно 1,5-2 года. Когда она была рядом со мной, от него ей постоянно поступали звонки, чтоб она беспрерывно подтверждала, где она и с кем. Это было ненормальное, навязчивое поведение. Вследствие чего Лена решила с ним расстаться. Она сообщила о своем решении Евгению, но он продолжал считать, что они в отношениях. Везде навязчиво появлялся, представлялся мужчиной Елены, хотя все уже знали, что они давно расстались. И даже в период их отношений бывали странности: например, он делал мелкие покупки на уровне помывки машин, обедов, а потом требовал назад деньги за это. Помню от него сообщение "Три пришли", - имелось в виду три тысячи за ужин, который они покушали", - рассказала Анжелика. Как вспоминает подруга, со временем ситуация становилось все хуже. Елена заблокировала бывшего. Но он ее преследовал.

"Были постоянные звонки с неизвестных номеров. Он даже в приложении банка слал ей оскорбления матом, переводя по копейке. Лена ставит машину у дома. И в какой-то момент начались проблемы с машиной - то она оплеванная, то колесо проткнули... Елена была в подавленном состоянии. Я уже даже опасалась за нее, потому что помню, что когда на отдыхе они были - он ее периодически толкал. То есть он склонен к такому", - рассказывала в суде подруга. Анжелика говорит: Евгений преследовал девушку до работы. После расставания постоянно появлялся там. "Когда они еще были в отношениях, он вообще врывался в магазин и требовал выйти на какие-то разговоры. Потом она говорила ему: наши отношения закончены, а Евгений это не слышал, он слышал только то, что хотел. А позже она была в отпуске, он ей позвонил и сказал - "твоя машина в угоне". И Евгений как-то эту машину нашел. И тогда полицейские увидели трекер для слежки. Это было логично, потому что даже после расставания, где бы Елена ни находилась в компаниях, он постоянно появлялся там за ней", - вспоминает подруга. Также женщина рассказывает, что как-то заметила: Евгений выглядывал из-за остановки, карауля.

Судебное следствие продолжается, в ближайшее время должны выступить и другие свидетели.