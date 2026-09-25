Водородные генераторы для автомобилей H2 Element: чудо или развод?

На фоне топливного кризиса в Сети активно продвигается бренд водородных систем для автотранспорта H2 Element с самарскими корнями. На сайте бренда заявляется, что водородные генераторы способны обеспечить экономию топлива в 20-40% (в отдельных материалах встречается и 65%). Редакция портала "Волга Ньюс" решила разобраться, что именно продается автовладельцам и кто за этим стоит.

Просто добавь воды

"Водородный генератор H2 Element преобразует воду в водородно-кислородную смесь и подает ее во впуск двигателя вместе с воздухом. Смесь активирует процесс сгорания топлива - топливо используется эффективнее", - описывается на сайтах h2element.ru и h2elementsamara.online принцип действия генератора.

Также заявляется, что водород из генератора очищает двигатель от углеродистых отложений. "Любой, даже китайский, автомобиль будет ездить миллион лет без капитального ремонта", - говорит представитель H2 Element в одном из роликов. Здесь же он утверждает, что при работе двигателя с таким генератором из выхлопной трубы идет "чистейший воздух"…

Предлагается несколько моделей генераторов стоимостью от 74 тыс. до 213 тыс. рублей. Модель для конкретного автомобиля подбирается по типу топлива, объему двигателя, расходу, пробегу и условиям эксплуатации.

Сообщается, что компания обеспечивает полный цикл производства водородных генераторов. Началось оно якобы в 2022 г., а с 2025 вышло на конвейерную систему. Производство находится в Самаре (где именно - не раскрывается).

"До 1500 генераторов ежемесячно", "Собственный отдел разработки", "Привлеченные специалисты из отраслевых научных кластеров "Сколково", "Сеть авторизованных дилеров и сервисных центров охватывает все регионы России, страны СНГ, а также представлена в Таиланде, Турции, США, Германии и Франции", - броские тезисы с сайта компании не дают потенциальному клиенту опомниться.

Дополняют картину ролики с восторженными отзывами автовладельцев и красивые сертификаты. Словом - настоящий технологический прорыв, и не где-нибудь в Китае, а на родных черноземах. Повисает вопрос: почему до сих пор такие генераторы не стоят на всех машинах?..

Корреспондент Волга Ньюс позвонил по телефону, указанному на сайте. Консультант пояснил, что использование прибора в том числе снижает требования к октановому числу топлива: "Можно перейти с 95-го на 92-й бензин". На вопрос, случались ли претензии от покупателей, он пояснил, что был лишь возврат, связанный с низкой эффективностью прибора на гибридном автомобиле.

Волга Ньюс копнул поглубже и выяснил, что в истории с чудо-коробочками, превращающими H₂O в H₂ + O₂, есть как минимум три больших НО.

НО №1: проблемы с логикой

За экспертным комментарием редакция обратилась к химикам из Самарского политеха, попросив их изучить описание H2 Element на сайте. Те увидели в заявленной технологии сразу несколько нестыковок.

Да, говорят ученые, с точки зрения физической химии, водород действительно может улучшать характеристики горения углеводородной смеси. Теоретически добавление водорода ускоряет фронт пламени, делает сгорание более быстрым и полным, сдвигая пик давления в цилиндре в более оптимальную фазу (ближе к верхней мертвой точке). Но вся теория разбивается о цифры производительности HHO-генераторов.

"Представим современный 2-литровый двигатель, работающий на 2000 об/мин. За один час он потребляет примерно 140-150 кг воздуха и 9-10 кг бензина. Максимальная производительность генератора водорода 20-25 г/час (ориентируемся на самый большой - ВГА-240). 25 г водорода на 10000 г бензина - это 0,25% по массе. Даже если предположить, что эта мизерная добавка магическим образом повысит полноту сгорания основного топлива с 99% до 99,5% (что само по себе маловероятно), экономия топлива составит доли процента. Этот эффект полностью нивелируется погрешностью измерения, изменением давления в шинах, встречным ветром или качеством бензина на разных заправках", - считают специалисты.

Кроме того, они указывают, что аргумент о "неполном сгорании" был актуален для карбюраторных двигателей 1970-1980-х годов. Современные инжекторные двигатели с лямбда-зондом и электронным управлением работают в узком стехиометрическом окне. Полнота сгорания в таких моторах изначально составляет 98-99%. Добавление 0,25% водорода, чтобы улучшить процесс, оптимизированный на 99%, вряд ли приведет к какому-то заметному эффекту.

Еще один момент - для получения водорода электролизом требуется энергия, которая вырабатывается генератором автомобиля за счет сжигания топлива. Заявляется, что генераторы типа ВГА-90/120/240 производят 90-240 литров водорода в час, что соответствует энергетической ценности 0,27-0,72 кВт. Однако на их производство затрачивается 0,45-1,19 кВт электрической энергии.

"С учетом КПД автомобильного генератора (~50%) двигатель расходует на 8-15% больше топлива для вращения генератора, чем может теоретически сэкономить", - пояснили в вузе.

Заявления о том, что дополнительная энергия возникает из-за того, что водород выступает катализатором для более полного сгорания топлива, тоже вызывают сомнения. "Катализатор в реакциях не расходуется, водород тут никак не может называться катализатором. И потом, горение - это реакция окисления под действием окислителя, а водород - это восстановитель, то есть его функционал диаметрально противоположен", - говорит один из экспертов.

Нашли вузовские эксперты и логическую ошибку в описании принципа взаимодействия H2 Element с автомобилем. В рекламных материалах производителя утверждается, что "система лямбда-регулирования фиксирует обедненную смесь (снижение остаточного кислорода в выхлопе) и автоматически снижает подачу топлива". Однако обедненная смесь характеризуется повышением кислорода в выхлопе, на что ЭБУ (электронный блок управления) автомобиля реагирует увеличением подачи топлива для восстановления стехиометрического состава.

Видят ученые и проблемы в химической агрессии (для эффективного осуществления электролиза в систему добавляется щелочь), в небезопасности (смесь водорода и кислорода обладает экстремальной скоростью горения и широкими пределами воспламеняемости - утечки могут быть чреваты).

"Бортовые HHO-генераторы не только не обеспечивают заявленную экономию топлива, но и увеличивают его расход, создают риски для исправности двигателя, выхлопной системы и пожарной безопасности. Отсутствие независимых рецензируемых исследований и противоречия в технических описаниях указывают на вероятное введение потребителей в заблуждение", - сделали заключение в вузе.

НО №2: суды и банкротство

Картина с чудо-генераторами водорода становится еще интереснее, если присмотреться к персонажам, продвигающим бренд H2 Element.

Создателем "холдинга" (в других случаях "торгового дома") H2 Element называет себя Максим Олегович Конобеев - 37-летний уроженец киргизского города Ош. Конобеев выступает в эфирах региональных телеканалов, участвует в форумах, позиционируя себя технологическим предпринимателем.

Максим Конобеев. Скрин с видео

Человек с такими ФИО, по данным ИАС Seldon.Basis, в 2012-2016 гг. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Чувашии. С 2016 г. он перебрался в Самару, где учреждал ряд компаний, которые не показывали серьезных финансовых результатов и впоследствии исключались из ЕГРЮЛ за недостоверные сведения. Также он повторно регистрировался как ИП в Самаре.

На своей странице в сети "ВКонтакте" Конобеев рассказывает, что начинал с продажи кредитных карт, а затем стал делиться своими навыками продажника за плату. Как можно проследить по постам, он пробовал свои силы в проектах, связанных с криптовалютами и недвижимостью. В Интернете можно найти упоминания о нем как о создателе сети колл-центров и президенте компании "Академия Аукционных Брокеров" - клиентов обещали научить зарабатывать на торгах банкротным имуществом. Также он выступал как СЕО компании Pride, которая продвигала роботов для торговли на рынке Forex.

В сети "ВКонтакте" Конобеев до 2021 г. демонстрировал атрибуты "богатой жизни" - люксовые авто, фото с отдыха. Но основной контент страницы составляли посты о продажах, "мышление миллионера" и прочий "успешный успех". При этом свой путь к успеху он выбрал не самый прямой.

Поиск по картотеке судебных дел выдает букет разбирательств по искам к Конобееву из-за займов. Согласно текстам решений, он брал в долг под проценты суммы от 100 тыс. до 1,5 млн руб. и не возвращал. При этом по одному из исков Конобеев предъявил расписку, якобы подтверждающую, что долг он выплатил, однако эксперты установили факт подделки подписи кредитора путем копирования на просвет…

Такая деятельность в итоге привела к банкротству Конобеева. Иск в апреле 2024 г. подал тот самый кредитор, чья подпись была подделана. В июне 2025 г. Конобеев был признан банкротом с общим долгом на сумму более 14 млн руб. перед физлицами, банками, ФНС и мэрией Самары.

Из имущества у него нашли ипотечную квартиру в Самаре, 1/5 доли в квартире в Чебоксарах и автомобиль ВАЗ 2110. Также было установлено, что в 2022 г. предприниматель продал автомобиль Lexus LX570.

НО №3: спорный патент

Сайт h2elementsamara.online, как на нем заявляется, принадлежит индивидуальному предпринимателю Андрею Витальевичу Трухачеву. Он же указан как финансовый директор. Судя по постам в том же ресурсе "ВКонтакте", он является давним приятелем Конобеева. В заглавном посте на странице Трухачева тот открыто признается: "Я таблетки не люблю. Я ими давлюсь. Мне больше нравится хомячков разводить. Так что я в наркотиках совсем не нуждаюсь. Я и без них вижу жизнь живописной. У меня и справка есть". "Разводить хомячков" на сленге означает манипулировать доверчивой аудиторией, обманом выманивать у нее деньги.

По данным ИАС Seldon.Basis, ранее Трухачев выступал совладельцем или руководителем нескольких компаний, которые не демонстрировали значимых финансовых результатов. Сейчас он числится владельцем и директором челябинского ООО "Оздоровительный центр "Семья", не сдающего отчетность.

В арбитражных судах идут два процесса с участием Трухачева. Его оппонентом выступает Владимир Цуканов из Рязани, продвигающий водородный генератор для автомобилей собственной разработки под брендом h2-system.

В одном из исков Цуканов требует 14,7 млн руб. предварительной оплаты по договору поставки от 05.04.2025. А во втором речь идет уже о правах на водородную установку. Цуканов требует признать, что генераторы H2 Element производятся с нарушением его патента, и просит запретить Трухачеву изготавливать и продавать их.

Владимир Цуканов действительно оформил патент на полезную модель.

"Патентом RU238026U1, о котором идет речь в иске, запатентована полезная модель (устройство), а не способ или технология. Принципиальная разница в том, что полезная модель охраняет только конструктивные особенности: расположение пластин, расстояние между ними, наличие реле и предохранителя, шероховатую поверхность электродов и т.п. Полезная модель не охраняет принцип работы, экономический эффект или заявленную экономию топлива. Патент выдается после проверки новизны конструкции, но не после проверки ее эффективности. То есть работоспособность устройства не тестируется, а лишь удостоверяется, что такая конструкция ранее не патентовалась", - такой комментарий дали в Самарском политехе по поводу патента. В вузе добавили, что фраза в патенте о снижении расхода топлива на 30-60% - это просто декларация без каких-либо протоколов испытаний, методик замера, статистических данных, независимой верификации.

Владимир Цуканов рассказал Волга Ньюс, что около 20 лет занимается водородными генераторами для автомобилей. У него есть цех по установке такого оборудования и учебный центр. При этом он оговорился, что устанавливать подобные генераторы можно не на любую машину, и, помимо самого оборудования, нужны еще дополнительные настройки. В целом же у Цуканова нет такого агрессивного маркетинга, как у его конкурентов.

По словам Цуканова, с Конобеевым он познакомился в марте прошлого года, когда тот приехал на Lada X-Ray и установил генератора водорода, после чего стал дилером. "Я отправил в Самару бригаду установщиков. Конобеев активно продавал, правда, я узнал, что, покупая мои системы за 27 тысяч рублей оптом, он уже мог их же продавать, например, за 120 тысяч. Он же рекомендовал мне Трухачева в качестве финансового директора", - говорит предприниматель из Рязани.

Потом, как рассказывает Владимир Цуканов, ему стали жаловаться на неработающие генераторы. Выяснилось, что появились подделки. Один из покупателей прислал бумаги, по которым удалось установить, что за этим стоят Трухачев с Конобеевым. А в ноябре они уже открыто представили H2 Element.

По оценке Владимира Цуканова, в 2025 г. Конобеев и компания продавали в месяц 400-500 генераторов водорода. Напомним, на сайте H2 Element заявляется о производстве 1500 генераторов в месяц (а в других материалах - о трех тысячах клиентов за время работы компании). То есть речь в любом случае идет об оборотах в десятки миллионов.

Сейчас Цуканов пытается привлечь оппонентов к уголовной ответственности - среди прочего он обвинил их в подделке документов и мошенничестве. По его словам, материалы с мая находятся в самарской полиции.

Компания с одним сотрудником

На сайте h2elementsamara.online сообщается, что компания также занимается продажей моторных масел X-Element. Некто Алексей Минеев в видеотрансляции с Конобеевым представляет масла как "разработку военных химиков". По его словам, масла X-Element создала группа профессоров, которая разрабатывала масла для подводных лодок и танков: "У танка "Армата" все поворотно-смазочные механизмы наши".

Публиковался и ролик с экскурсии на "завод" по производству масел в Минеральных Водах. Судя по картинке, это скорее не завод, а некий склад, где для "убедительности" расставлены фанерные пульты с мигающими кнопками. На этом видео засветилась вывеска ООО "Торговый дом "Элемент" с регистрацией в Самаре в офисе, который указывается и в контактах H2 Element - Московское шоссе, 41, офис 712.

По данным ИАС Seldon.Basis, компания создана в 2022 г. и в реальности зарегистрирована в Самаре по ул. Дыбенко, 118а. В штате числится один сотрудник. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., баланс - 5,25 млн рублей. За 2025 г. ТД "Элемент" выручил 1,65 млн руб., получив 17 тыс. руб. чистой прибыли.

Директором и совладельцем компании (40% в уставном капитале) выступает Виктор Стеблев - самарский ведущий и медиаменеджер. В 2018-2020 гг. он был совладельцем и директором ООО "Альтера Парс", а в 2018-2019 гг. директором ООО "Твинтур". Обе компании ранее принадлежали братьям Зуевым, которые в 2015 г. получили сроки за мошенничество на 106 млн рублей.

Еще 60% с декабря 2025 г. в уставном капитале ТД "Элемент" оформлено на уроженку Краснодарского края Оксану Трухачеву (Вербицкую). В 2021-2024 гг. она была зарегистрирована как ИП. В 2024 г. прошла процедуру банкротства из-за долга в 1,5 млн руб. перед банками. На одной из версий сайта H2 Element она названа руководителем по продажам.

Чудо-добавка Syntonik

Корреспондент Волга Ньюс позвонил Максиму Конобееву, предложив написать статью о системе H2 Element. Тот заявил, что водородные генераторы для них уже отработанная тема: "А что, если мы произвели еще круче продукт и генераторы H2 Element мы уже не продаем? Мы, короче, поняли как использовать водород в камерах внутреннего сгорания для абсолютно любых двигателей. Но если водородный генератор нужно устанавливать под капот, обслуживать его, то сейчас мы разработали жидкость, которую просто добавляешь в топливо, и у тебя происходит чистка двигателя, экономия топлива. Абсолютно все те же эффекты, что и с водородным генератором, но только бешеных денег эта жидкость не стоит. Просто добавил в бак - и у тебя бензин структурировался так, как необходимо, и начинает происходить правильное горение, оттого и происходит экономия".

Речь о добавке в топливо Syntonik/"Синтоник". На просьбу поделиться информацией об этой новой разработке Конобеев добавил журналиста в группу в Телеграме, где общаются дилеры "чудо-добавки".

Из публикаций в группе понятно, что продают Syntonik те же люди, что распространяют генераторы H2 Element и масла Х-Element. При этом очевидно, что речь идет о сетевом маркетинге с порогом входа в виде покупки литра Syntonik за 22 тыс. руб. реферальной системой, подразумевающей отчисления для лидеров ячеек от продаж привлеченных дилеров и т.д. По словам самого Конобеева, речь идет о более чем 4,5 тыс. дилеров.

"Маркетинговая программа" для дилеров Syntonik. Скрин из группы в Телеграме

"Syntonik - это синтез водорода с серебром. Смогли инженеры сделать синтез водорода с серебром и превратить это в жидкость, которая тонизирует топливо. […] Syntonik делает топливо более жидким. При том же давлении капель становится намного больше, и они намного меньше", - незатейливо объясняет Конобеев в одной из видеоконференций с дилерами. "Если говорить с инженерами, то они говорят, что этого не существует, этого не может быть, харе народ обманывать", - признается он.

Там же он заявляет по поводу систем H2 Element: "Никуда мы не уходим, генераторы как прекрасно продавались, так и продаются". Более того, в распространяемых материалах указывается, что "добавка работает максимально эффективно совместно с генератором водорода H2 Element". А по словам Конобеева "дает еще плюс 20% экономии топлива к водородному генератору".

На сайте syntonik-avto.ru в качестве изготовителя Syntonik значится ООО "ТД Элемент". Раскрыт и состав жидкости, хотя в упомянутом видео Конобеев говорил, что воспроизвести ее формулу невозможно: "Даже патент не будем делать по этой причине". Согласно информации с сайта, 91,4-99,225% от объема в Syntonik занимает авиационный керосин, остальное приходится на растворители бутилацетат и фурфулол, аминоспирт моноэтаноламин и этановую кислоту (уксус). Никакого серебра в составе не значится, вопреки словам и листовкам.

Заявляется, что Syntonik обеспечивает экономию топлива до 35%, очищение топливной системы, удаление нагара, улучшает КПД двигателя и т.д. При этом добавлять надо лишь 1 мл чудо-жидкости на 10 литров топлива…

"Разливной" Syntonik. Скрин из группы в Телеграме

Из общения в группе дилеров видно, что чудо-жидкость с "невоспроизводимой формулой" пересылается продажникам в обычных пластиковых бутылках без этикеток. Уже сами дилеры фасуют ее кто во что горазд.

В общении с членами сетки Конобеев раскрыл одну из, видимо, основных причин смещения своего интереса в сторону Syntonik: "Если генератор вы продали один раз, то за Syntonik к вам придут еще".

Сетка, и только

Когда корреспондент Волга Ньюс повторно обратился к Конобееву, сообщив, что публикация получается не об инновациях, а о продвижении методами сетевого маркетинга сомнительных технологий, тот сначала заявил, что журналист и ученые, комментируя материал, просто не разобрались в вопросе. Он упирал на сотрудничество со Сколково, отказавшись при этом предоставить контакты конкретных людей или организаций. Также Конобеев настаивал на наличии всех необходимых документов и патента, отметив при этом, что продвигаемый им генератор не является плагиатом. В конце концов он "дал добро" на публикацию: "Любая публикация - это реклама для нас".

Что в остатке? Насколько можно судить, реальный главный актив Конобеева и связанных с ним лиц - масштабная сетка продаж, выстроенная по канонам сетевого маркетинга. А за научно не подтвержденными красивыми картинками и словами об инновациях можно увидеть серийного предпринимателя-продажника, долги, суды и банкротства…

Выводы из приведенных фактов каждый читатель может сделать сам. Ну, а насколько такая деятельность законна, должны разобраться правоохранители.