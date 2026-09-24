В Самарской области появляются новые креативные кластеры

В 2026 году в регионе продолжают открываться креативные кластеры — пространства, где творчество, современные технологии и общение становятся частью повседневной жизни. До конца года новые пространства появятся в Жигулевске, а также Богатовском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском и Шенталинском районах.

Креативные кластеры создаются как открытые пространства для молодых людей, где можно попробовать себя в разных направлениях, найти единомышленников, реализовать собственную идею или просто интересно провести время. Современное оборудование позволит проводить мастер-классы, репетиции, творческие встречи и молодежные мероприятия, а уютные зоны для общения помогут превратить новые площадки в точки притяжения для местных жителей.

Одним из таких пространств стала "Мастерская" на базе Шенталинского районного Дома культуры. Здесь все продумано так, чтобы творчество можно было не только показать, но и создать своими руками. В мастерской можно работать с глиной, деревом, берестой, кожей и другими материалами, осваивать декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы. Особое место занимает выставочная зона, где будут представлены работы мастеров и резидентов кластера. А современный концертный зал с большим LED-экраном расширит возможности площадки: здесь можно будет проводить тематические мероприятия, онлайн-трансляции и даже отправляться в виртуальные экскурсии.

Мини-кластер появился и на базе Обшаровского сельского дома культуры "Кристалл". Пространство получило название "Энергия", оно объединяет сразу несколько творческих направлений, каждое из которых получило свое название. В арт-пространстве "СвояАтмосфера" есть мини-сцена, музыкальные инструменты, звуковое и звукозаписывающее оборудование. Здесь можно будет репетировать, заниматься музыкой и готовить собственные выступления.

"Свой Креатив" станет местом для творчества и экспериментов. Здесь будут проходить мастер-классы самых разных направлений, а молодые художники и фотографы смогут показывать свои работы. Для встреч, отдыха и общения создано пространство "СвоиТут". Здесь можно провести время с друзьями, поиграть, устроить фотосъемку или записать видеоролик, посмотреть и обсудить фильм, а главное — придумать и воплотить собственную идею. А для тех, кто не представляет свою жизнь без движения, в кластере появилась "Своя Волна" — территория танца с зеркалами и необходимым оборудованием для занятий и репетиций.

Шишина Ирина Анатольевна, руководитель комитета по культуре администрации м. р. Приволжский: "Мы хотели создать не просто современное пространство, а место, в котором молодежь сможет чувствовать себя свободно и уверенно, пробовать новое и реализовывать собственные идеи. Поэтому в "Энергии" появились разные направления — музыка, творчество, танцы, фото и видео, общение и отдых. Особенно важно, что ребята смогут сами наполнять это пространство содержанием: организовывать мероприятия, создавать проекты, объединяться в команды".

Новые пространства создаются в рамках региональной программы "Культурные люди", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.