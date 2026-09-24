В Самарской области появляются новые креативные кластеры

В 2026 году в регионе продолжают открываться креативные кластеры — пространства, где творчество, современные технологии и общение становятся частью повседневной жизни. До конца года новые пространства появятся в Жигулевске, а также Богатовском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском и Шенталинском районах.
Креативные кластеры создаются как открытые пространства для молодых людей, где можно попробовать себя в разных направлениях, найти единомышленников, реализовать собственную идею или просто интересно провести время. Современное оборудование позволит проводить мастер-классы, репетиции, творческие встречи и молодежные мероприятия, а уютные зоны для общения помогут превратить новые площадки в точки притяжения для местных жителей.
Одним из таких пространств стала "Мастерская" на базе Шенталинского районного Дома культуры. Здесь все продумано так, чтобы творчество можно было не только показать, но и создать своими руками. В мастерской можно работать с глиной, деревом, берестой, кожей и другими материалами, осваивать декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы. Особое место занимает выставочная зона, где будут представлены работы мастеров и резидентов кластера. А современный концертный зал с большим LED-экраном расширит возможности площадки: здесь можно будет проводить тематические мероприятия, онлайн-трансляции и даже отправляться в виртуальные экскурсии.
Мини-кластер появился и на базе Обшаровского сельского дома культуры "Кристалл". Пространство получило название "Энергия", оно объединяет сразу несколько творческих направлений, каждое из которых получило свое название. В арт-пространстве "СвояАтмосфера" есть мини-сцена, музыкальные инструменты, звуковое и звукозаписывающее оборудование. Здесь можно будет репетировать, заниматься музыкой и готовить собственные выступления.
"Свой Креатив" станет местом для творчества и экспериментов. Здесь будут проходить мастер-классы самых разных направлений, а молодые художники и фотографы смогут показывать свои работы. Для встреч, отдыха и общения создано пространство "СвоиТут". Здесь можно провести время с друзьями, поиграть, устроить фотосъемку или записать видеоролик, посмотреть и обсудить фильм, а главное — придумать и воплотить собственную идею. А для тех, кто не представляет свою жизнь без движения, в кластере появилась "Своя Волна" — территория танца с зеркалами и необходимым оборудованием для занятий и репетиций.
Шишина Ирина Анатольевна, руководитель комитета по культуре администрации м. р. Приволжский: "Мы хотели создать не просто современное пространство, а место, в котором молодежь сможет чувствовать себя свободно и уверенно, пробовать новое и реализовывать собственные идеи. Поэтому в "Энергии" появились разные направления — музыка, творчество, танцы, фото и видео, общение и отдых. Особенно важно, что ребята смогут сами наполнять это пространство содержанием: организовывать мероприятия, создавать проекты, объединяться в команды".
Новые пространства создаются в рамках региональной программы "Культурные люди", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...