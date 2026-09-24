Первый трудовой опыт: в Самаре подведут итоги программ корпоративного наставничества для подростков

В пятницу, 25 сентября, в Самаре более 60 подростков, в том числе воспитанников государственных учреждений, получивших первый трудовой опыт, встретятся с работодателями и наставниками на итоговом мероприятии программ корпоративного наставничества "Архитекторы будущего" и "Включайся и будь успешен!".

Мероприятие состоится в 16:00 в кинотеатре "Киномакс" в ТЦ "Аврора Молл" (ул. Аэродромная, 47А, 4 этаж). Организаторами выступают фонд "Хранители детства" и молодежный центр "Самарский".

Участниками программ стали более 60 подростков из Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти. Для многих из них это был первый официальный опыт работы и возможность попробовать себя в разных профессиональных направлениях.

В течение программы подростки работали на предприятиях и в организациях-партнерах. Среди них — НПО "Гарант", завод приборных подшипников, "Авиакор", "Авиагрегат", учреждения дополнительного образования и служба судебных приставов. На итоговом мероприятии участники поделятся своими историями и расскажут о том, как первый трудовой опыт помог им лучше понять свои профессиональные интересы.

В торжественной части мероприятия выступят представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, МВД, работодатели-партнеры и другие участники программы. Также состоится награждение подростков и благодарности партнерам, которые приняли участие в реализации программ.

В Самарской области проект охватывает Самару, Новокуйбышевск, Сызрань и Тольятти. В рамках программы специалисты-кураторы государственных учреждений проходят обучение по программе корпоративного наставничества, а подростки получают практический опыт работы на предприятиях-партнерах. Летом 2026 года стажировку прошли более 40 подростков, проживающих в государственных учреждениях и находящихся под опекой.

После официальной части для участников и гостей состоится семейный показ комедии "На деревню дедушке — 2".

Программа мероприятия: