Первый трудовой опыт: в Самаре подведут итоги программ корпоративного наставничества для подростков

В пятницу, 25 сентября, в Самаре более 60 подростков, в том числе воспитанников государственных учреждений, получивших первый трудовой опыт, встретятся с работодателями и наставниками на итоговом мероприятии программ корпоративного наставничества "Архитекторы будущего" и "Включайся и будь успешен!".
Мероприятие состоится в 16:00 в кинотеатре "Киномакс" в ТЦ "Аврора Молл" (ул. Аэродромная, 47А, 4 этаж). Организаторами выступают фонд "Хранители детства" и молодежный центр "Самарский".
Участниками программ стали более 60 подростков из Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти. Для многих из них это был первый официальный опыт работы и возможность попробовать себя в разных профессиональных направлениях.
В течение программы подростки работали на предприятиях и в организациях-партнерах. Среди них — НПО "Гарант", завод приборных подшипников, "Авиакор", "Авиагрегат", учреждения дополнительного образования и служба судебных приставов. На итоговом мероприятии участники поделятся своими историями и расскажут о том, как первый трудовой опыт помог им лучше понять свои профессиональные интересы.
В торжественной части мероприятия выступят представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, МВД, работодатели-партнеры и другие участники программы. Также состоится награждение подростков и благодарности партнерам, которые приняли участие в реализации программ.
В Самарской области проект охватывает Самару, Новокуйбышевск, Сызрань и Тольятти. В рамках программы специалисты-кураторы государственных учреждений проходят обучение по программе корпоративного наставничества, а подростки получают практический опыт работы на предприятиях-партнерах. Летом 2026 года стажировку прошли более 40 подростков, проживающих в государственных учреждениях и находящихся под опекой.
После официальной части для участников и гостей состоится семейный показ комедии "На деревню дедушке — 2".
Программа мероприятия:
- 15:30 — сбор гостей, интервью с участниками и наставниками;
- 16:00 — торжественная часть с участием почетных гостей и работодателей;
- 16:40 — показ фильма "На деревню дедушке — 2";
- 18:30 — завершение мероприятия, обмен мнениями.