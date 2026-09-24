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Молодежная политика Общество

Первый трудовой опыт: в Самаре подведут итоги программ корпоративного наставничества для подростков

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 сентября, в Самаре более 60 подростков, в том числе воспитанников государственных учреждений, получивших первый трудовой опыт, встретятся с работодателями и наставниками на итоговом мероприятии программ корпоративного наставничества "Архитекторы будущего" и "Включайся и будь успешен!".

Мероприятие состоится в 16:00 в кинотеатре "Киномакс" в ТЦ "Аврора Молл" (ул. Аэродромная, 47А, 4 этаж). Организаторами выступают фонд "Хранители детства" и молодежный центр "Самарский".

Участниками программ стали более 60 подростков из Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти. Для многих из них это был первый официальный опыт работы и возможность попробовать себя в разных профессиональных направлениях.

В течение программы подростки работали на предприятиях и в организациях-партнерах. Среди них — НПО "Гарант", завод приборных подшипников, "Авиакор", "Авиагрегат", учреждения дополнительного образования и служба судебных приставов. На итоговом мероприятии участники поделятся своими историями и расскажут о том, как первый трудовой опыт помог им лучше понять свои профессиональные интересы.

В торжественной части мероприятия выступят представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, МВД, работодатели-партнеры и другие участники программы. Также состоится награждение подростков и благодарности партнерам, которые приняли участие в реализации программ.

В Самарской области проект охватывает Самару, Новокуйбышевск, Сызрань и Тольятти. В рамках программы специалисты-кураторы государственных учреждений проходят обучение по программе корпоративного наставничества, а подростки получают практический опыт работы на предприятиях-партнерах. Летом 2026 года стажировку прошли более 40 подростков, проживающих в государственных учреждениях и находящихся под опекой.

После официальной части для участников и гостей состоится семейный показ комедии "На деревню дедушке — 2".

Программа мероприятия:

  • 15:30 — сбор гостей, интервью с участниками и наставниками;
  • 16:00 — торжественная часть с участием почетных гостей и работодателей;
  • 16:40 — показ фильма "На деревню дедушке — 2";
  • 18:30 — завершение мероприятия, обмен мнениями.
Программа "Архитекторы будущего" реализуется с 2025 года фондом "Хранители детства" совместно с МКУ г. о. Самара МЦ "Самарский" при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на социальную адаптацию и трудоустройство подростков — воспитанников государственных учреждений — и реализуется в 11 регионах России.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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