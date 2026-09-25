На АВТОВАЗе в Тольятти запустили производство кроссовера LADA Azimut

В пятницу, 25 сентября, накануне Дня машиностроителя, на главном конвейере АО "АВТОВАЗ" запущено производство нового флагманского кроссовера LADA Azimut. Старт выпуска новой модели автомобиля дали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов, а также сотрудники предприятия.

Новый кроссовер создан на глубоко модернизированной российской платформе LADA Vesta. Разработка автомобиля выполнена силами российских специалистов: от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования, производства и настройки всех систем, функций и ходовых качеств модели. Для LADA Azimut было создано около 1000 оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, элементы шасси и двигателя, светотехнику и детали интерьера.

Свое поздравление коллективу предприятия направил президент России Владимир Путин. "Создание этого автомобиля стало результатом слаженного творческого труда талантливого коллектива конструкторов, инженеров, дизайнеров, специалистов разных профессий. Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального технологического потенциала АВТОВАЗа", — подчеркнул глава государства в своей телеграмме.

Дизайн нового кроссовера выполнен в современном тренде: автомобиль демонстрирует динамику, внушает чувство уверенности и защищенности. Сбалансированные пропорции и стремительный облик достигнуты за счет высоко поднятой линии капота, вертикальных объемов передней и задней части, диагональных линий в дизайне экстерьера, покатой линии крыши и динамичного наклона заднего стекла со стойками.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Фирменный "Икс-стиль" получил новое прочтение, приблизившись в ходе своей эволюции к минималистичному дизайну электронных гаджетов. Передняя, задняя и боковая части автомобиля, а также детали экстерьера и интерьера выполнены в едином стилистическом ключе, что делает автомобиль привлекательным и конкурентоспособным.

"Уверен, что LADA Azimut не просто составит достойную конкуренцию другим кроссоверам, но и быстро завоюет весомую долю в этом востребованном сегменте. Хочу поблагодарить конструкторов и дизайнеров — на мой взгляд они создали современный, динамичный и узнаваемый стиль", — сказал Антон Алиханов.

В процессе отработки конструкции и технологии производства было изготовлено более 370 опытных автомобилей LADA Azimut. Часть кроссоверов отправилась на дорожные испытания, где они прошли более 1,5 миллиона эквивалентных километров пробега. В целом объем испытаний составил 7220 проведенных тестов. Были задействованы новые мощности инженерного центра АВТОВАЗа: стенд для настройки двигателей под стандарт "Евро-6", роботизированные стенды проверки кузова и его механизмов на долговечность, а также новейший вибростенд, совмещенный с климатической камерой.

На производственной линии LADA Azimut используется лазерная сварка, как и при изготовлении версий с панорамной крышей, где нужна особая прочность и ювелирное качество. Впервые применено профилирование силовых деталей структуры кузова для экономичной и эффективной работы со сталью повышенной прочности. Таким образом, теперь для выпуска автомобиля применяется не только традиционная холодная штамповка. На линии сварки внедрено 256 единиц нового оборудования, установлено 53 дополнительных робота 5-го поколения, внедрено 28 единиц автоматизированного напольного транспорта АВТОВАЗа.

Губернатор Самарской области отметил, что запуск производства LADA AZIMUT — это не просто успех одного предприятия, а всего региона и всех, кто вложил свои силы в этот проект — сотрудников и партнеров АВТОВАЗа.

"Благодаря поддержке правительства региона и страны был заключен специальный инвестиционный контракт. Он стал мощным инструментом, который объединил усилия государства и бизнеса для достижения общей цели — создания современных, качественных и доступных автомобилей для наших граждан. Важную роль в создании LADA AZIMUT сыграла группа "СБЕР". Их участие и внедрение передовых цифровых технологий стали факторами, которые вывели наш проект на новый уровень. Синергия опыта и ресурсов различных компаний — это именно то, что позволяет нам не только конкурировать, но и лидировать на рынке. Уверен, что LADA AZIMUT завоюет доверие и любовь покупателей", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Стартовая линейка силовых агрегатов LADA Azimut представлена модернизированными двигателями собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л. с. соответственно. Трансмиссии — 6-ступенчатая "механика" и вариатор. Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач.

Сегодняшний день президент АВТОВАЗа назвал одним из самых важных в современной истории предприятия. "Проект Azimut стал реальностью благодаря полной самоотдаче всей команды АВТОВАЗа, совершившей настоящий трудовой подвиг. От себя лично и от всего коллектива благодарю президента нашей страны Владимира Владимировича Путина за личное внимание к АВТОВАЗу и нашему коллективу, правительство Российской Федерации и профильное министерство, руководство и правительство Самарской области, акционеров и партнеров АВТОВАЗа за постоянную поддержку. Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций "Азимута" — с турбомотором и гибридной силовой установкой. Эти автомобили послужат базой для развития перспективного модельного ряда LADA, самых локализованных автомобилей на российском рынке", — подчеркнул Максим Соколов.

Продажи LADA Azimut начнутся в конце текущего года. "Очень рассчитываю, что этот автомобиль будет востребован. Я бы себе такой взял. АВТОВАЗу нужно расширять линейку, нельзя останавливаться на достигнутом, что очень важно. Минпромторг при поддержке президента России, председателя правительства делать все для того, чтобы у завода были новые проекты, а значит — будущее", — подчеркнул Антон Алиханов.