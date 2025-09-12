Заемщик ФРП запустил в Тольятти производство штампованных деталей для Lada Largus

Компания "Полад", производитель автокомпонентов из металла и полимерных материалов, запустила в Тольятти Самарской области импортозамещающее производство мелких штампованных деталей для автомобилей Lada Largus.
Инвестиции в организацию производства превысили 300 млн рублей. Из них 215 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе "Автокомпоненты".
Важным фактором развития компании стало участие в национальном проекте "Производительность труда" в 2019-2020 гг. (сейчас федеральный проект в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"). Реализация проекта позволила значительно повысить производительность труда и оптимизировать процессы, что стало основой для запуска новых проектов, в том числе производства деталей для Lada Largus.
Сегодня на предприятии введена в эксплуатацию новая производственная линия, на которой налажена штамповка мелких деталей для Lada Largus. Благодаря запуску этого производства компания рассчитывает полностью удовлетворить потребности АвтоВАЗа в штампованных деталях, которые ранее закупались за рубежом (всего 24 наименования).
Производство полностью локализовано: все изделия изготавливаются из российского сырья и материалов. Поставщиками металла выступают крупнейшие металлургические комбинаты - ММК и НЛМК.
Благодаря займу ФРП компания закупила прессовое оборудование для штамповки различных деталей, а также комплекс из восьми роботов-манипуляторов для загрузки и выгрузки заготовок, что в значительной степени повышает производительность и качество выпускаемой продукции.
"ФРП служит важным инструментом поддержки бизнеса. Благодаря программам ФРП наши предприятия получают доступ к льготному финансированию, это позволяет им создавать уникальные продукты и конкурировать на мировом уровне. С 2015 года при поддержке ФРП в Самарской области реализуются 55 инвестиционных проектов на общую сумму займов более 29 млрд рублей", - говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. По словам главы минпромторга региона, займы под 3% и 5% годовых - это реальная возможность для предприятий Самарской области сделать рывок вперед.
