Авито признали лучшей онлайн-платформой для продажи автотоваров

Авито был назван лауреатом премии "MIMS Automobility Awards 2025". Церемония награждения состоялась в рамках международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS Automobility Moscow 2025. Члены жюри оценивали номинантов по нескольким критериям: качественный подбор запчастей, категоризация, количество представленных брендов и покрытие рынка.

Жюри признало одну из самых популярных платформ объявлений в мире лучшей для продажи автотоваров. Определяли победителей в номинации "eCommerce и маркетплейсы 2025" авторитетные эксперты индустрии и представители бизнеса, среди которых: публицист и автор телеграм-канала "Самородов Про Автобизнес" Артём Самородов, предприниматель, эксперт авторитейла Александр Усольцев и директор по развитию FIT SERVICE Алесандр Гараньков. В первый день работы международной выставки автозапчастей MIMS Automobility Moscow 2025, члены жюри вручили награду руководителю бизнес-направления "Запчасти и Автосервисы" в Авито Алексею Головину.

"Запчасти входят в тройку самых востребованных товарных категорий на Авито, каждый третий автолюбитель России использует платформу для поиска и покупки запчастей. Сегодня платформа предлагает более 75 млн товаров для транспорта, а также технологические цифровые решения, которые помогают сделать правильный выбор и безопасно приобрести или продать автокомпоненты. В прошлом году мы запустили "Гараж" с умным подборщиком запчастей для конкретного автомобиля: сервис автоматически показывает только подходящие определенной марке, модели и поколению авто варианты. Авито Доставка позволяет безопасно получить и отправить заказ по всей России. Кроме того, мы продолжаем увеличивать ассортимент с официальной гарантией от производителей — сейчас их более 4 млн", — рассказал Алексей Головин на церемонии награждения.

В прошлом году на выставке "MIMS Automobility Moscow 2024" состоялось официальное подписание соглашения о намерениях сотрудничества компаний и Авито. Первыми партнерами Авито стали дочерняя компания группы "АвтоВАЗ" LADA Цифра и официальные представители брендов LYNXauto и METEOR. В рамках совместной работы компании договорились предоставлять классифайду информацию об официальных представителях на платформе и подтвердят наличие у них гарантии на автокомпоненты. В настоящий момент официальную гарантию на запчасти на Авито уже имеют более 4,3 млн товаров для легковых авто, а партнерами стало более ста компаний. Планируется, что к концу года количество айтемов с гарантией увеличится в три раза.