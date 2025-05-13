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Автопром Машиностроение

Авито признали лучшей онлайн-платформой для продажи автотоваров

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито был назван лауреатом премии "MIMS Automobility Awards 2025". Церемония награждения состоялась в рамках международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS Automobility Moscow 2025. Члены жюри оценивали номинантов по нескольким критериям: качественный подбор запчастей, категоризация, количество представленных брендов и покрытие рынка.

Жюри признало одну из самых популярных платформ объявлений в мире лучшей для продажи автотоваров. Определяли победителей в номинации "eCommerce и маркетплейсы 2025" авторитетные эксперты индустрии и представители бизнеса, среди которых: публицист и автор телеграм-канала "Самородов Про Автобизнес" Артём Самородов, предприниматель, эксперт авторитейла Александр Усольцев и директор по развитию FIT SERVICE Алесандр Гараньков. В первый день работы международной выставки автозапчастей MIMS Automobility Moscow 2025, члены жюри вручили награду руководителю бизнес-направления "Запчасти и Автосервисы" в Авито Алексею Головину.

"Запчасти входят в тройку самых востребованных товарных категорий на Авито, каждый третий автолюбитель России использует платформу для поиска и покупки запчастей. Сегодня платформа предлагает более 75 млн товаров для транспорта, а также технологические цифровые решения, которые помогают сделать правильный выбор и безопасно приобрести или продать автокомпоненты. В прошлом году мы запустили "Гараж" с умным подборщиком запчастей для конкретного автомобиля: сервис автоматически показывает только подходящие определенной марке, модели и поколению авто варианты. Авито Доставка позволяет безопасно получить и отправить заказ по всей России. Кроме того, мы продолжаем увеличивать ассортимент с официальной гарантией от производителей — сейчас их более 4 млн", — рассказал Алексей Головин на церемонии награждения.

В прошлом году на выставке "MIMS Automobility Moscow 2024" состоялось официальное подписание соглашения о намерениях сотрудничества компаний и Авито. Первыми партнерами Авито стали дочерняя компания группы "АвтоВАЗ" LADA Цифра и официальные представители брендов LYNXauto и METEOR. В рамках совместной работы компании договорились предоставлять классифайду информацию об официальных представителях на платформе и подтвердят наличие у них гарантии на автокомпоненты. В настоящий момент официальную гарантию на запчасти на Авито уже имеют более 4,3 млн товаров для легковых авто, а партнерами стало более ста компаний. Планируется, что к концу года количество айтемов с гарантией увеличится в три раза.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

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