Региональный минпром: у АвтоВАЗа в 2025 г. прибыли не будет Производство автомобилей в Самарской области сократилось на 33% Евросоюз ввел санкции против АвтоВАЗа и Максима Соколова АвтоВАЗ планирует до 2028 г. запустить до семи сборочных площадок за рубежом АвтоВАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю

Автопром Машиностроение

В Самарской области запустили производство комплектующих для сидений Lada Vesta и Aura

ТОЛЬЯТТИ. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания "Пенный берег" (часть группы "Полад") начала в Тольятти выпуск комплектов подушек для сидений автомобилей моделей Lada Vesta и Lada Aura. Годовой объем выпуска планируется на уровне до 150 тыс. комплектов.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Инвестиции в создание производства составили 424 млн руб., в том числе 283 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по специальной программе "Автокомпоненты".

"За 10 лет в Самарской области ФРП профинансировал 57 проектов на сумму почти 30 млрд рублей, - отмечает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Промышленность". - Благодаря тесному сотрудничеству с федеральными фондами и поддержке, в том числе от Фонда развития промышленности, в Самарской области реализуются проекты, способствующие развитию ключевых отраслей, запуску новых производств и внедрению инноваций, что укрепляет экономический потенциал региона в современных условиях".

Заемные средства ФРП, предоставленные компании "Пенный берег", были направлены на закупку высокотехнологичной линии для производства наполнителя из пенополиуретана (ППУ) и станка для гибки проволоки, что позволило наладить собственное изготовление каркасов для подушек.

"Компания создала новое производство благодаря займу федерального Фонда развития промышленности. Запускаемые в "серию" изделия разработаны и спроектированы с учетом спецификаций и требований автомобилей Lada Vesta и Lada Aura. Кроме того, планируется обеспечить комплектами подушек новинку 2026 г. - Lada Azimut. Уход западных игроков с российского рынка также открывает для нас возможности по выпуску комплектов подушек для автомобильных сидений локализованных в России иностранных автобрендов", - рассказал генеральный директор ООО "Пенный берег" Павел Зелюков.

Предприятие освоило производство подушек трех видов: Standard, Comfort (+SAB + Arm Rest) и Sports. Подушки типа Standard отличаются хорошей эластичностью, быстротой восстановления формы, легкостью, высокой воздухопроницаемостью, что предотвращает перегрев, а также гипоаллергенностью и влагостойкостью.

Комплекты Comfort (+SAB + Arm Rest) включают специализированные автомобильные подушки с улучшенной эргономикой и функционалом. Они изготавливаются из высокоэластичного и мягкого ППУ с анатомической формой. Маркировка +SAB указывает на совместимость с боковыми подушками безопасности (Side AirBag), не препятствуя их работе, а +Arm Rest означает наличие подлокотников или поддержек для рук, улучшающих комфорт во время долгих поездок.

Спортивный комплект Sports рассчитан на активное вождение и усиленные нагрузки. Он делает акцент на жесткости, фиксации тела и долговечности, при этом сохраняет совместимость с боковыми подушками безопасности (SAB).

На официальном открытии производства министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что запуск производства компании "Пенный Берег" с использованием льготного займа от ФРП служит ярким примером эффективной государственной поддержки.

"Поддержка автопрома - одна из ключевых задач в условиях развития современной экономики. В текущем году по программам автокомпонентов поддержка была оказана пяти предприятиям на общую сумму 6,6 млрд рублей. Такие меры способствуют укреплению промышленного потенциала региона и созданию новых рабочих мест, что подтверждает успешное и плодотворное взаимодействие бизнеса и власти", - прокомментировал министр.

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

