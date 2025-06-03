АвтоВАЗ на ПМЭФ представит флагманскую премьеру

АО "АвтоВАЗ" на ПМЭФ-2025 презентует первый кроссовер LADA собственной разработки. Торжественная презентация новинки состоится 18 июня в 13:00 в зоне уличной экспозиции бренда между павильонами G и H Конгресс-центра "Экспофорум".

Помимо флагманской премьеры, в дни форума публика впервые увидит еще одну новинку марки. Кроме того, на стенде Самарской области будет представлена LADA Iskra, выход которой на рынок запланирован на июль 2025 года.

Любителей спортивных автомобилей ждут в тематической зоне "ВиноГрад", где выставят ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.