АвтоВАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю

АвтоВАЗ планирует работать в четырехдневном графике до конца 2025 г., об этом сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов на экспортном форуме "Сделано в России — 2025".

На четырехдневный рабочий график предприятие перешло с 29 сентября.

"До конца года", — сказал он, отвечая на вопрос, сколько АвтоВАЗ планирует проработать в режиме четырехдневки.

"Тот план, который мы представили на утверждение директоров, он предполагает возврат (на пятидневку — ред.). Это было необходимо, чтобы разгрузить запасы (автомобилей на складах — ред.)", — уточнил топ-менеджер.

По его словам, кризис перепроизводства вызывает проблемы не только для финансовой модели компании, но и для всего авторынка.

Соколов отметил, что благодаря этой мере в следующем году компании удастся избежать большого скопления машин Lada на складах.