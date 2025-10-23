АвтоВАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю

АвтоВАЗ планирует работать в четырехдневном графике до конца 2025 г., об этом сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов на экспортном форуме "Сделано в России — 2025".
На четырехдневный рабочий график предприятие перешло с 29 сентября.
"До конца года", — сказал он, отвечая на вопрос, сколько АвтоВАЗ планирует проработать в режиме четырехдневки.
"Тот план, который мы представили на утверждение директоров, он предполагает возврат (на пятидневку — ред.). Это было необходимо, чтобы разгрузить запасы (автомобилей на складах — ред.)", — уточнил топ-менеджер.
По его словам, кризис перепроизводства вызывает проблемы не только для финансовой модели компании, но и для всего авторынка.
Соколов отметил, что благодаря этой мере в следующем году компании удастся избежать большого скопления машин Lada на складах.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы