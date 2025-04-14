АвтоВАЗ в "Профессионалитете": квалифицированные кадры для будущего

1 сентября в Тольятти начнется обучение студентов образовательно-производственного центра (ОПЦ) отрасли "Машиностроение". Это стало возможным благодаря участию Самарской области в федеральном проекте "Профессионалитет". Основным индустриальным партнером нового ОПЦ стал АвтоВАЗ. Какие возможности это открывает для молодых людей, находящихся на стадии выбора своей будущей профессии? Об этом — в нашем материале.

Взаимовыгодное сотрудничество

Федеральный проект "Профессионалитет" реализуется в России с 2022 года. Главная его цель — коренным образом изменить ситуацию на рынке труда: повысить престиж рабочих профессий и в короткие сроки подготовить квалифицированный персонал для реального сектора экономики. А также — сократить разрыв, который существует между действующим производством (предприятиями) и ссузами (образовательными учреждениями)."Профессионалитет" объединяет вместе учреждения среднего профессионального образования (СПО) и предприятия.

В основе сотрудничества — создание кластера (ОПЦ) с опорным работодателем. В кластер в формате сетевого взаимодействия входят еще несколько колледжей региона и заинтересованные работодатели. Кластер призваны обеспечить практико-ориентированное образование.

В Тольятти "Профессионалитет" начал работать 16 июля 2024 года.

В этот день между АО "АвтоВАЗ" и ГАПОУ СО "Тольяттинский машиностроительный колледж" было подписано соглашение о партнерстве, целью которого стало создание образовательно-производственного кластера по отрасли "Машиностроение". Колледж стал ядром кластера, АвтоВАЗ — опорным работодателем для его выпускников. Выигрывают оба участника объединения: тольяттинское предприятие как ответственный работодатель заботится о притоке молодых квалифицированных кадров, а образовательное учреждение, участвуя в федеральном проекте, получает возможность вывести на новый уровень свою материально-техническую базу и пополнить образовательные программы актуальными и востребованными компетенциями.

Основная цель кластера "Машиностроение" — организация в Самарской области системы долгосрочного, эффективного, взаимовыгодного сотрудничества между колледжами Тольятти, осуществляющими подготовку кадров для АО "АвтоВАЗ" и других предприятий-участников кластера.

Результатом деятельности ОПЦ должно стать двукратное увеличение количества обучающихся по образовательным программам машиностроительного профиля к 2027 году. Программа обучения предусматривает развитие кадрового потенциала и формирование эффективной системы подготовки кадров для машиностроительной отрасли, создание благоприятных условий для развития практико-ориентированной модели подготовки студентов и совершенствование материально-технической базы участников кластера из числа образовательных организаций.

Во время церемонии подписания соглашения вице-президент по персоналу и социальной политике АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Михаленко подчеркнул:

"Для нас это очень важно — привлекать молодежь. При поддержке правительства региона и федеральных органов власти мы будем еще более тесно работать с колледжами Самарской области. Создаваемый образовательно-производственный центр будет способствовать дальнейшему улучшению нашей работы, разработке и реализации новых программ подготовки специалистов, готовых к работе в новых условиях".

Сейчас в кластер отрасли "Машиностроение" входят семь образовательных учреждений: ГАПОУ СО "Тольяттинский машиностроительный колледж", ГАПОУ СО "Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства", ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж", ГАПОУ СО "Тольяттинский индустриально-педагогический колледж", ГБПОУ СО "Тольяттинский политехнический колледж", ГБПОУ СО "Тольяттинский химико-технологический колледж" и ГАПОУ СО "Жигулевский государственный колледж".

Кроме АвтоВАЗа к работе также подключились пять предприятий. Планируется, что за первые три года обучение в новых условиях по актуальным программам пройдут около двух тысяч студентов.

Глобальное переоснащение

Тольяттинский машиностроительный колледж стал одним из победителей конкурса Министерства просвещения России на получение бюджета для развития ОПЦ в 2025 году.

Образовательное учреждение стало обладателем федерального гранта в 100 миллионов рублей. В дополнение к этой сумме предоставлено софинансирование: по 30 миллионов рублей от правительства Самарской области и АвтоВАЗа. Еще полтора миллиона вложит сам колледж. Эти средства и пойдут на создание современного образовательно-производственного центра (ОПЦ).

В колледже уже началась глобальная модернизация: идет капитальный ремонт, обновляется материально-техническая база, мастерские и лаборатории комплектуются новым современным оборудованием и станками.

По словам директора Тольяттинского машиностроительного колледжа Ильи Мочалова, в новом учебном году на базе кластера будет функционировать современный учебно-производственный участок по 10 видам работ для трех укрупненных групп специальностей/профессий. Участок оснащен высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением, идентичным тому, что используется на заводах АО "АвтоВАЗ". В том числе поэтому планируется подключать к образовательному процессу на условиях совместительства мастеров и наставников, знающих, какие профессиональные навыки нужны выпускнику на предприятиях, чтобы тот сразу включился в работу.

Поддержка для студентов

Для АвтоВАЗа и Тольяттинского машиностроительного колледжа участие в "Профессионалитете" стало новым этапом сотрудничества: образовательное учреждение является для автогиганта базовым по подготовке специалистов с 1985 года.

Федеральный проект предоставит еще больше возможностей для подготовки кадров по востребованным профессиям. По таким специальностям студенты могут пройти обучение в создаваемом кластере и заключить целевой договор с выплатой ежемесячной дополнительной персональной стипендии от АО "АвтоВАЗ" в размере 1 000 рублей — до достижения 18 лет, 6 000 рублей — после достижения совершеннолетия с последующим гарантированным трудоустройством в АО "АвтоВАЗ".

Также предприятие предлагает студентам колледжей ряд программ, позволяющих совмещать работу и учебу. При таком графике трудоустроенные студенты получают зарплату и дополнительную выплату 15 тысяч рублей ежемесячно. Также на них распространяется действие коллективного договора предприятия, который является лучшим в отрасли. Трудоустройство возможно как в рамках дуального обучения, прохождения практики, так и на лето, а также в учебный период по гибкому графику.

Обо всем этом и многом другом представители АвтоВАЗа и Тольяттинского машиностроительного колледжа рассказали молодым людям и их родителям во время единого Дня открытых дверей проекта "Профессионалитет", который состоялся 12 апреля.

Таким образом тольяттинский завод скрупулезно и планомерно занимается организацией притока молодого квалифицированного персонала на предприятие, вкладывая серьезные средства в кадровое будущее компании.