"Единая Россия" запускает Всероссийский конкурс молодых управленцев "Лидеры села"

Конкурсные испытания включают два дистанционных этапа, направленных на проверку общего уровня знании, способностей, потенциала общественно-политической работы, и очный финал, предполагающий комплексную оценку компетенций.

Выявить перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе, а также сформировать управленческий кадровый резерв села и создать сообщество единомышленников, объединенных девизом "личный рост = развитие села".

Подобные мероприятия предоставляют уникальную возможность не только проявить свои лидерские качества, но и внести реальный вклад в развитие родного края, уверены активисты партпроекта "Российское село" в Самарской области.

Конкурс "Лидеры села" включает программу наставничества с топовыми экспертами и госдеятелями. Среди наставников конкурса сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева, депутаты Госдумы: заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, председатель Российского Союза сельской молодежи, член Общественной палаты Дмитрий Пекуровский, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, советник руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, фермер, сертифицированный бизнес-наставник Сколково Егор Доставалов.

Регистрация участников конкурса осуществляется на сайте лидерысела.рф до 30 сентября. К участию приглашают молодых людей от 18 до 35 лет, живущих на селе или работающих над развитием сельских территорий.

Официальный сайт конкурса: лидерысела.рф, официальный телеграм-канал проекта.

Организатором конкурса выступает Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи" (РССМ) при поддержке Ассоциации "ВАРМСУ" и Всероссийской политической партии Единая Россия. Реализация проекта проходит в рамках программы "Кадры для села", инициированной РССМ и Росмолодежью.

Одним из основных направлений народной программы партии "Единая Россия" является развитие села. Это включает создание и модернизацию социальной инфраструктуры, а также реализацию программ "Земский доктор" и "Земский учитель". Особый акцент делается на поддержку кадров на селе. По инициативе партии в сельских школах создаются агроклассы. К 2030 г. их должно появиться более 18 тысяч.