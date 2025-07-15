16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Спорт без риска: в Самарской области проверили футбольные поля В День семьи, любви и верности в Самаре чествовали многодетных В День семьи, любви и верности в "Единой России" обсудили тренд на многодетность Школы, дороги, скверы: "партийный десант" побывал в Красноглинском районе Самары "Российское село" - партпроект "Единой России" - запускает конкурс фотографий и коротких видеороликов

Партии Власть и политика

"Единая Россия" запускает Всероссийский конкурс молодых управленцев "Лидеры села"

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Конкурсные испытания включают два дистанционных этапа, направленных на проверку общего уровня знании, способностей, потенциала общественно-политической работы, и очный финал, предполагающий комплексную оценку компетенций.

Выявить перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе, а также сформировать  управленческий кадровый резерв села и создать сообщество единомышленников, объединенных девизом "личный рост = развитие села".

Подобные мероприятия предоставляют уникальную возможность не только проявить свои лидерские качества, но и внести реальный вклад в развитие родного края, уверены активисты партпроекта "Российское село" в Самарской области.

Конкурс "Лидеры села" включает программу наставничества с топовыми экспертами и госдеятелями. Среди наставников конкурса сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева, депутаты Госдумы: заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, председатель Российского Союза сельской молодежи, член Общественной палаты Дмитрий Пекуровский, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, советник руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко, губернатор Челябинской области Алексей Текслер,  фермер, сертифицированный бизнес-наставник Сколково Егор Доставалов.

Регистрация участников конкурса осуществляется на сайте лидерысела.рф до 30 сентября. К участию приглашают молодых людей от 18 до 35 лет, живущих на селе или работающих над развитием сельских территорий.

Официальный сайт конкурса: лидерысела.рф, официальный телеграм-канал проекта.

Организатором конкурса выступает Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи" (РССМ) при поддержке Ассоциации "ВАРМСУ" и Всероссийской политической партии Единая Россия. Реализация проекта проходит в рамках программы "Кадры для села", инициированной РССМ и Росмолодежью.

Одним из основных направлений народной программы партии "Единая Россия" является развитие села. Это включает создание и модернизацию социальной инфраструктуры, а также реализацию программ "Земский доктор" и "Земский учитель". Особый акцент делается на поддержку кадров на селе. По инициативе партии в сельских школах создаются агроклассы. К 2030 г. их должно появиться более 18 тысяч. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3