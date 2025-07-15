В Самаре возбудили дело о лишении женщины дома из-за займа

В Самарском районе Самары полицейские возбудили уголовное дело об афере с жильем. По предварительной версии, женщина взяла взаймы деньги, а в итоге осталась без дома.

Как рассказала журналисту Волга Ньюс потерпевшая Ольга Г., ей нужно было взаймы 3 млн рублей. Она обратилась через знакомых риелторов к мужчине по имени Александр. Тот согласился дать взаймы, но якобы под залог дома Ольги на ул. Щорса, 33. Правда, поставил условие — нужно оформить все не как залог для займа, а как договор купли-продажи. Якобы иначе МФЦ не зарегистрирует договор. Ольга сначала была против, но Александр ее убедил и даже привел "своего" оценщика.

"После сделки при свидетелях он написал расписку, что дом не был продан", — говорит Ольга.

Женщина говорит, что выплачивала по 150 тыс. в месяц в качестве процентов под расписки. Потом Александр и "оценщик" пропали. А позже стали требовать с Ольги 11 млн рублей. Женщина несколько раз писала заявления в полицию. Материалы передавали то в Кировский отдел, то в Самарский. В итоге в Самарском районе все же возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суммой ущерба в деле стали 717 тыс. руб. — во столько оценили дом. Сама потерпевшая не исключает, что такие махинации могли провернуть не только в отношении нее.