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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили дело о лишении женщины дома из-за займа

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском районе Самары полицейские возбудили уголовное дело об афере с жильем. По предварительной версии, женщина взяла взаймы деньги, а в итоге осталась без дома.

Как рассказала журналисту Волга Ньюс потерпевшая Ольга Г., ей нужно было взаймы 3 млн рублей. Она обратилась через знакомых риелторов к мужчине по имени Александр. Тот согласился дать взаймы, но якобы под залог дома Ольги на ул. Щорса, 33. Правда, поставил условие — нужно оформить все не как залог для займа, а как договор купли-продажи. Якобы иначе МФЦ не зарегистрирует договор. Ольга сначала была против, но Александр ее убедил и даже привел "своего" оценщика.

"После сделки при свидетелях он написал расписку, что дом не был продан", — говорит Ольга.

Женщина говорит, что выплачивала по 150 тыс. в месяц в качестве процентов под расписки. Потом Александр и "оценщик" пропали. А позже стали требовать с Ольги 11 млн рублей. Женщина несколько раз писала заявления в полицию. Материалы передавали то в Кировский отдел, то в Самарский. В итоге в Самарском районе все же возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суммой ущерба в деле стали 717 тыс. руб. — во столько оценили дом. Сама потерпевшая не исключает, что такие махинации могли провернуть не только в отношении нее.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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