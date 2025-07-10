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Преступления Происшествия

Полиция ищет грабителей, которые "обнесли" сервис по ремонту техники

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции просят помочь в поиске предполагаемых воришек. По предварительной информации, в ночь на 10 июля молодые грабители вынесли товар из сервиса ремонта техники на 700 тыс. рублей.

Информация уже появилась в соцсетях. Известно, что ЧП произошло на ул. Финютина, 22. Владельцы точки даже объявили в пабликах вознаграждение в 10 тыс. руб. за помощь в поимке подозреваемых. Просят помочь в розыске и сотрудники полиции.

"Отделом полиции по Красноглинскому району Управления МВД России по городу Самаре проводится проверка по данному факту.  Граждан, обладающих какой-либо информацией о случившемся, просим обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 102", - прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. 

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