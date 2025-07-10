Полиция ищет грабителей, которые "обнесли" сервис по ремонту техники

Сотрудники полиции просят помочь в поиске предполагаемых воришек. По предварительной информации, в ночь на 10 июля молодые грабители вынесли товар из сервиса ремонта техники на 700 тыс. рублей.
Информация уже появилась в соцсетях. Известно, что ЧП произошло на ул. Финютина, 22. Владельцы точки даже объявили в пабликах вознаграждение в 10 тыс. руб. за помощь в поимке подозреваемых. Просят помочь в розыске и сотрудники полиции.
"Отделом полиции по Красноглинскому району Управления МВД России по городу Самаре проводится проверка по данному факту. Граждан, обладающих какой-либо информацией о случившемся, просим обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 102", - прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы