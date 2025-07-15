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Преступления Происшествия

Рецидивист из Самары напал на мать и чуть не убил подругу

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарский районный суд Самары отправилось уголовное дело местного жителя, обвиняемого в нападении и покушении на убийство. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в январе 2025 г. пьяный мужчина у себя в квартире на ул. Фрунзе восемь раз ударил мать по голове за замечание о количестве выпитого им алкоголя.

В феврале 2025 г. самарец выпивал дома с приятельницей. Затем они поссорились, и обвиняемый ударил женщину деревянным табуретом, а затем шесть раз ударил ножом. Пострадавшую спасла мать мужчины, которая сразу вызвала "скорую".

Известно, что самарец уже неоднократно был судим: в 2018 г. — за кражу с незаконным проникновением в жилище; в 2020 г. — за грабеж. Кроме того, в марте 2025 г. самарца приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима за причинение легкого и тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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