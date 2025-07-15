Рецидивист из Самары напал на мать и чуть не убил подругу

В Самарский районный суд Самары отправилось уголовное дело местного жителя, обвиняемого в нападении и покушении на убийство. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в январе 2025 г. пьяный мужчина у себя в квартире на ул. Фрунзе восемь раз ударил мать по голове за замечание о количестве выпитого им алкоголя.

В феврале 2025 г. самарец выпивал дома с приятельницей. Затем они поссорились, и обвиняемый ударил женщину деревянным табуретом, а затем шесть раз ударил ножом. Пострадавшую спасла мать мужчины, которая сразу вызвала "скорую".

Известно, что самарец уже неоднократно был судим: в 2018 г. — за кражу с незаконным проникновением в жилище; в 2020 г. — за грабеж. Кроме того, в марте 2025 г. самарца приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима за причинение легкого и тяжкого вреда здоровью с применением оружия.