Очевидцы сообщили об обстреле трамвая в Самаре

Несколько человек сообщили о ЧП с трамваем в Самаре в шестом часу вечера 14 июля. По словам очевидцев, кто-то обстрелял трамваи из пневматического оружия на остановке "Школа", поэтому "рогатые" транспортные средства встали на ул. Ставропольской.
"Пострадала последняя дверь в трехсекционном трамвае. Он следовал по 22 маршруту. Дверь целая, но вся треснутая", — рассказал очевидец.
Мы обратились за комментариями в ГУ МВД по Самарской области. Там предположили, что комментарии могут быть позже.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы