Очевидцы сообщили об обстреле трамвая в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Несколько человек сообщили о ЧП с трамваем в Самаре в шестом часу вечера 14 июля. По словам очевидцев, кто-то обстрелял трамваи из пневматического оружия на остановке "Школа", поэтому "рогатые" транспортные средства встали на ул. Ставропольской.

Фото: предоставлено очевидцем