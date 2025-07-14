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Преступления Происшествия

Очевидцы сообщили об обстреле трамвая в Самаре

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Несколько человек сообщили о ЧП с трамваем в Самаре в шестом часу вечера 14 июля. По словам очевидцев, кто-то обстрелял трамваи из пневматического оружия на остановке "Школа", поэтому "рогатые" транспортные средства встали на ул. Ставропольской.

Фото: предоставлено очевидцем

"Пострадала последняя дверь в трехсекционном трамвае. Он следовал по 22 маршруту. Дверь целая, но вся треснутая", — рассказал очевидец.

Мы обратились за комментариями в ГУ МВД по Самарской области. Там предположили, что комментарии могут быть позже.

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