Массовая драка подростков привела к уголовному делу в Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за массовой драки подростков. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором дрались подростки в жилом комплексе в Ставропольском районе. В результате с травмами госпитализировали 14-летнего мальчика.

Следователи уже установили личности всех участников инцидента, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").